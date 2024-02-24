Fragmanı kupa sahnesi derbi!

Beşiktaş'ta aralık ayında kadro dışı bırakıldığı sürecin ardından en çok konuşulan isim olan Vincent Aboubakar, 72 gün sonra ilk kez Konyaspor ile oynanan lig maçında 81. dakikada oyuna girmişti.Sakatlığını atlatıp yavaş yavaş fiziksel durumunu toparlayan Aboubakar'ın, İstanbulspor maçında da ikinci yarı süre alması beklenirken tam hazır hale gelmesi Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçıyla birlikte olacak.Aboubakar'ın da kendisine özellikle Galatasaray derbisini hedef koyduğu kaydedildi. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla son golünü 8 Ekim'de İstanbulspor'a karşı kaydetmişti.Teknik direktörFernando Santos'un,yakından ilgilendiği oyuncusuylaher antrenmanda iletişimsağladığı ve fiziksel durumunutakip ettiği belirtildi. Portekizlihoca bir an önce Aboubakar'ıas kadro ile sahaya sürerek hücumdadaha iyi bir takım ortayaçıkarmayı planlıyor.