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Giriş Tarihi: 22.8.2023 13:16

Galatasaray ve Fenerbahçe bir transfer için daha karşı karşıya!

Galatasaray ve Fenerbahçe bir transfer için daha karşı karşıya!

Bu sezon transfer döneminde Szymanski, Tete, Cengiz Ünder, Fred ve Zaha için karşı karşıya gelen iki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe bir genç yetenek için daha karşı karşıya geldi.

Süper Lig'i iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray bu transfer döneminde Fred, Tete, Cengiz Ünder, Szymanski ve Zaha için karşı karşıya gelmişti. İki takım yine başka bir yetenek için karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Altay'da forma giyen Efe Sarıkaya için hamle yapacak. 17 yaşındaki genç futbolcu, takımının Tuzlaspor'la oynadığı Trendyol 1. Lig maçında forma giydi. Maçı Galatasaray ve Fenerbahçeli gözlemcilerin de tribünden takip ettiği aktarıldı.

90 dakika oynayan Efe Sarıkaya, girdiği 13 ikili mücadelenin 10'unu kazandı. 17 yaşındaki genç oyuncu stoperde görev yapıyor ve sol ayağını kullanıyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe bir transfer için daha karşı karşıya!
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