Galatasaray ve Fenerbahçe bir transfer için daha karşı karşıya!

Süper Lig'i iki ezeli rakibi Fenerbahçe ve Galatasaray bu transfer döneminde Fred, Tete, Cengiz Ünder, Szymanski ve Zaha için karşı karşıya gelmişti. İki takım yine başka bir yetenek için karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe ve Galatasaray, Altay'da forma giyen Efe Sarıkaya için hamle yapacak. 17 yaşındaki genç futbolcu, takımının Tuzlaspor'la oynadığı Trendyol 1. Lig maçında forma giydi. Maçı Galatasaray ve Fenerbahçeli gözlemcilerin de tribünden takip ettiği aktarıldı.
90 dakika oynayan Efe Sarıkaya, girdiği 13 ikili mücadelenin 10'unu kazandı. 17 yaşındaki genç oyuncu stoperde görev yapıyor ve sol ayağını kullanıyor.