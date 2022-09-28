Geçen sezon gördüğüm tutkuyu istiyorum

Puan kaybettikleri son iki karşılaşmada performanslarının yeterli olmadığını belirten Valerien İsmael, “Geçen sezon derbi atmosferini yaşadım. Aynı isteği, tutkuyu ve arzuyu görmek istiyorum” dedi
Beşiktaş'ın dün yaptığı idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Valerien İsmael, kendi evlerinde oynayacakları derbiye kazanmak için çıkacaklarını söyledi. 1-0 kaybedilen Başakşehir ve 2-2 sona eren İstanbulspor karşılaşmalarında performanslarının yeterli olmadığını belirten İsmael, "Derbi başka bir maç olacak. Kendi performansımızı göstermeyeçalışacağız. Ben de başka bir Beşiktaş ve takım performansı görmek istiyorum derbide. Derbiyi geçen sene tecrübe ettim. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Evimizde oynayacağız. Taraftarımızın önünde olacağız. Aynı performansı, isteği, tutkuyu, arzuyu görmek istiyorum" diye konuştu.
NATHAN REDMOND KADRODA OLABİLİR
Fransız çalıştırıcıdan diğer satır başları şöyle:
Nathan Redmond iyi görüyor. Kadroda olabilir. Ghezzal konusunda günbegün gideceğiz. SadeceErsin'in değil tüm takımın performansınıyükseltmesi gerekiyor. Mert'in yüzde yüz öz güvenli olması lazım. Kalecilerimize güveniyoruz. Ersin bu takımda şampiyonluk yaşamış genç bir oyuncumuz.
Daha maça çok süre var. 11'i konuşmak için erken.