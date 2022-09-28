Geçen sezon gördüğüm tutkuyu istiyorum

Beşiktaş'ın dün yaptığı idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Valerien İsmael, kendi evlerinde oynayacakları derbiye kazanmak için çıkacaklarını söyledi. 1-0 kaybedilen Başakşehir ve 2-2 sona eren İstanbulspor karşılaşmalarında performanslarının yeterli olmadığını belirten İsmael, "Derbi başka bir maç olacak.Ben de başka bir Beşiktaş ve takım performansı görmek istiyorum derbide. Derbiyi geçen sene tecrübe ettim. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Evimizde oynayacağız. Taraftarımızın önünde olacağız. Aynı performansı, isteği, tutkuyu, arzuyu görmek istiyorum" diye konuştu.Fransız çalıştırıcıdan diğer satır başları şöyle:Nathan Redmond iyi görüyor. Kadroda olabilir. Ghezzal konusunda günbegün gideceğiz.Mert'in yüzde yüz öz güvenli olması lazım. Kalecilerimize güveniyoruz. Ersin bu takımda şampiyonluk yaşamış genç bir oyuncumuz.Daha maça çok süre var. 11'i konuşmak için erken.