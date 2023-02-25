Geçersiz sayılmalı!

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararla, iki takımın geçmiş maçlarının aynı şekilde kalacağını, kalan haftalarda ise rakiplerinin 3'er puan alacağını belirtmişti. Beşiktaş Kulübü ise bu karara itiraz etmeye devam ediyor.Bu durumunsadece kendilerinideğil tüm takımlarıilgilendirdiğinidile getirensiyah-beyazlılar,doğru uygulamanınUEFA ŞampiyonlarLigi yönetmeliği olduğunusavunuyorSöz konusu yönetmeliğin 28 maddesinin 3. bendindeifadesi yer alıyor. Ayrıca benzer bir durum geçen yıl Almanya'da yaşanmış, 3. Lig'den çekilen Münih Türkgücü kulübünün o güne kadar oynadığı tüm maçlar geçersiz sayılmıştı.BEŞIKTAŞ'IN Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonun kaldırılması için West Ham'la yaptığı görüşmeler sonuçsuz kaldı. İngiliz ekibi, futbolcu için sadece 2.2 milyon Euro'luk opsiyonda pazarlık yapabileceklerini iletti. Masuaku, 5 maçta daha 45'er dakika oynarsa Beşiktaş oyuncunun bonservisini almak zorunda.