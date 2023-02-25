Geçersiz sayılmalı!

Kalan maçlarda hükmen galibiyetin söz konusu takımlarla oynayanlara haksızlık olacağını savunan yönetim, uygulamanın UEFA yönetmeliğine göre yapılmasını öne sürüyor. Başkan Çebi daha önce, yenildikleri Hatay ve berabere kaldıkları Gaziantep FK karşılaşmalarının yok hükmünde sayılmasını istemişti
Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu aldığı kararla, iki takımın geçmiş maçlarının aynı şekilde kalacağını, kalan haftalarda ise rakiplerinin 3'er puan alacağını belirtmişti. Beşiktaş Kulübü ise bu karara itiraz etmeye devam ediyor. Konuyla ilgiliolarak TFF iletemas halindeolan siyahbeyazlılar,başkakulüplerin debu durumdanrahatsızlıkduyduğunudile getirdi.
HERKESİ İLGİLENDİRİYOR
TFF kararınınhem üst sıraları hemde kümede kalmamücadelesini etkileyeceğinibelirten Beşiktaşlıyönetimi, Hataysporve GaziantepFK ile oynanan maçlarıngeçersiz sayılmasıgerektiğini vurguladı.Bu durumunsadece kendilerinideğil tüm takımlarıilgilendirdiğinidile getirensiyah-beyazlılar,doğru uygulamanınUEFA ŞampiyonlarLigi yönetmeliği olduğunusavunuyor
MÜNİH TÜRKGÜCÜ ÖRNEĞİ
Söz konusu yönetmeliğin 28 maddesinin 3. bendinde "Bir kulüp, grup aşamasındakimaçları tamamlamadan diskalifiyeedilir veya herhangi bir nedenleyarışmadan çekilirse tümmaçlarının sonuçları geçersizsayılır ve puanlar kaybedilir" ifadesi yer alıyor. Ayrıca benzer bir durum geçen yıl Almanya'da yaşanmış, 3. Lig'den çekilen Münih Türkgücü kulübünün o güne kadar oynadığı tüm maçlar geçersiz sayılmıştı.
MASUAKU KRİZİ ÇÖZÜLEMEDİ
BEŞIKTAŞ'IN Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonun kaldırılması için West Ham'la yaptığı görüşmeler sonuçsuz kaldı. İngiliz ekibi, futbolcu için sadece 2.2 milyon Euro'luk opsiyonda pazarlık yapabileceklerini iletti. Masuaku, 5 maçta daha 45'er dakika oynarsa Beşiktaş oyuncunun bonservisini almak zorunda.