Gedson artık yok!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk ayrılık gerçekleşti. Takımın orta sahadaki önemli ismi Gedson Fernandes'e talip olan Zenit'le bir süredir görüşme halinde olan siyah-beyazlı yönetim, Rus kulübüyle nihai anlaşmaya vardı. Kartal, 6 milyon Euro bonsrervis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Benfica'dan kadrosunda kattığı Fernandes için Zenit'ten 17 milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncunun performansına paralel olarak artı 2 milyon Euro bonus kazanacak
. 17 milyon Euro'nun yarısı Portekiz ekibi Benfica'ya verilecek. Tecrübeli futbolcu ise 3 milyon Euro garanti ücret karşılığında Zenit'le 4 yıllık sözleşme imzalayacak.