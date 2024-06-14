Gedson artık yok!

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk ayrılık gerçekleşti. Takımın orta sahadaki önemli ismi Gedson Fernandes'e talip olan Zenit'le bir süredir görüşme halinde olan siyah-beyazlı yönetim, Rus kulübüyle nihai anlaşmaya vardı.. 17 milyon Euro'nun yarısı Portekiz ekibi Benfica'ya verilecek. Tecrübeli futbolcu ise 3 milyon Euro garanti ücret karşılığında Zenit'le 4 yıllık sözleşme imzalayacak.