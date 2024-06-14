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Giriş Tarihi: 14.6.2024

Gedson artık yok!

Gedson artık yok!

Beşiktaş, Portekizli oyuncu için Rus kulübü Zenit ile 17 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus karşılığında resmi anlaşmaya vardı. Gedson’dan gelecek bonservis gelirinin yarısı Benfica’ya gidecek

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi ilk ayrılık gerçekleşti. Takımın orta sahadaki önemli ismi Gedson Fernandes'e talip olan Zenit'le bir süredir görüşme halinde olan siyah-beyazlı yönetim, Rus kulübüyle nihai anlaşmaya vardı. Kartal, 6 milyon Euro bonsrervis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Benfica'dan kadrosunda kattığı Fernandes için Zenit'ten 17 milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncunun performansına paralel olarak artı 2 milyon Euro bonus kazanacak. 17 milyon Euro'nun yarısı Portekiz ekibi Benfica'ya verilecek. Tecrübeli futbolcu ise 3 milyon Euro garanti ücret karşılığında Zenit'le 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
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Gedson artık yok!
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