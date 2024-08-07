Gedson çok zor Colley yetişecek

Süper Kupa'yı 5-0'lık tarihi skorla müzesine götüren Beşiktaş'ta takıma verilen iki günlük izin sona erdi. Dün sabah Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek ligde pazar günü oynanacak Samsunspor maçı hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda antrenmana, Galatasaray maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ile kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley katılmadı. Gedson'un Samsun deplasmanında oynaması zor görülüyor. Gambiyalı stoper Colley'in ise maça yetişeceği ve kadroda olacağı belirtildi.SIYAH-beyazlıların Süper Kupa'dan bir gün önce kadrosuna kattığı Emirhan Topçu yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Çaykur Rizespor'dan alınan 23 yaşındaki stoper, teknik direktör Van Bronckhorst'un hızlı bir şekilde gözüne girip formayı kapmak istiyor. Samsunspor deplasmanında kadroda olacak Emirhan'ın, Colley'in durumuna bağlı olarak 11'de oynama ihtimali de bulunuyor.