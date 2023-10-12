Gedson, Mert ve Salih derbiye zor

Beşiktaş'ta Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesi sakatlıklar can sıkıyor. Siyahbeyazlı ekipte, son maçlarda takımdaki yerlerini alamayan Gedson Fernandes ve Mert Günok'un yetişme ihtimali çok az. İstanbulspor maçında sağ bacak arka adalesinden problem yaşayan Salih Uçan'ın durumu ise tedaviye vereceği yanıta göre belli olacak. Ancak tecrübeli orta sahanın da derbi gününe kadar tam anlamıyla hazır olması zor görünüyor. Bailly ve Masuaku'nun ise derbide forma giyebilecekleri belirtildi