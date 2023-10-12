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Giriş Tarihi: 12.10.2023

Gedson, Mert ve Salih derbiye zor

Gedson, Mert ve Salih derbiye zor

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan üç yıldızın, Galatasaray maçında forma giyme ihtimalleri ‘Yok’ denecek kadar az

Beşiktaş'ta Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesi sakatlıklar can sıkıyor. Siyahbeyazlı ekipte, son maçlarda takımdaki yerlerini alamayan Gedson Fernandes ve Mert Günok'un yetişme ihtimali çok az. İstanbulspor maçında sağ bacak arka adalesinden problem yaşayan Salih Uçan'ın durumu ise tedaviye vereceği yanıta göre belli olacak. Ancak tecrübeli orta sahanın da derbi gününe kadar tam anlamıyla hazır olması zor görünüyor. Bailly ve Masuaku'nun ise derbide forma giyebilecekleri belirtildi

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Gedson, Mert ve Salih derbiye zor
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