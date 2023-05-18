Gedson’a hücum var!

Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın, yıldız orta saha Gedson Fernandes için fiyatı 25 milyon Euro olarak belirlemesi sonrasında İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.Ayrıca bu bölgeye oyuncu arayan Hollanda ekibi Ajax'ın da Beşiktaş'ın yıldızına 18 milyon Euro verebileceği ifade edildi. Portekizli futbolcunun, Portakallara biçilmiş kaftan olduğu ayrıntısına dikkat çekildi.Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Gedson Fernandes için,demişti.