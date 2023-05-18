Gedson’a hücum var!

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in elinde cevhere dönüşen Portekizli orta saha oyuncusu için Lazio 20, Ajax ise 18 milyon Euro ödemeye hazır
Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın, yıldız orta saha Gedson Fernandes için fiyatı 25 milyon Euro olarak belirlemesi sonrasında İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı. Corriere dello Sport'unhaberine göre; oyuncunun bonservisininyarısının Benfica'da olduğu hatırlatılırken,Serie A ekibi Lazio'nun Gedson Fernandesiçin 20 milyon Euro ödemeye hazır olduğubelirtildi. Ayrıca bu bölgeye oyuncu arayan Hollanda ekibi Ajax'ın da Beşiktaş'ın yıldızına 18 milyon Euro verebileceği ifade edildi. Portekizli futbolcunun, Portakallara biçilmiş kaftan olduğu ayrıntısına dikkat çekildi.
HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Gedson Fernandes için, "Kendisi içingelen resmi bir teklif yok. Gedson'dan 20-25 milyon Euro gibi bir teklif gelmesi halindeayrılmayı düşünebiliriz" demişti.