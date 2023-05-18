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Giriş Tarihi: 18.5.2023

Gedson’a hücum var!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Gedson’a hücum var!

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in elinde cevhere dönüşen Portekizli orta saha oyuncusu için Lazio 20, Ajax ise 18 milyon Euro ödemeye hazır

Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın, yıldız orta saha Gedson Fernandes için fiyatı 25 milyon Euro olarak belirlemesi sonrasında İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı. Corriere dello Sport'un haberine göre; oyuncunun bonservisinin yarısının Benfica'da olduğu hatırlatılırken, Serie A ekibi Lazio'nun Gedson Fernandes için 20 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Ayrıca bu bölgeye oyuncu arayan Hollanda ekibi Ajax'ın da Beşiktaş'ın yıldızına 18 milyon Euro verebileceği ifade edildi. Portekizli futbolcunun, Portakallara biçilmiş kaftan olduğu ayrıntısına dikkat çekildi.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Gedson Fernandes için, "Kendisi için gelen resmi bir teklif yok. Gedson'dan 20- 25 milyon Euro gibi bir teklif gelmesi halinde ayrılmayı düşünebiliriz" demişti.

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Gedson’a hücum var!
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