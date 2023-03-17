Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Gedson’a ültimatom
Giriş Tarihi: 17.3.2023

Gedson’a ültimatom

Ogün ŞAHİNOĞLU
Gedson’a ültimatom

Teknik heyet, Portekizli oyuncunun performansını özellikle skora dönük olarak artırmasını istiyor

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in iyi performansına rağmen kendisinden beklentiler daha fazla. Siyah-beyazlı forma altında bu sezon 23 Süper Lig, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcu şu ana dek 5 asist yaptı. Henüz golle tanışamayan Gedson'dan teknik ekibin beklentisi hücumda daha fazla yer alması. Bu doğrultuda kendisiyle de görüşen teknik heyet, başarılı futbolcuya "Takıma çok ciddi enerji katıyorsun, arkadaşlarını rahatlatıyorsun. Senin yeteneklerinin herkes farkında. Hücumda da daha etkili bir performans bekliyoruz" mesajını verdi. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Gedson'dan final paslarında daha dikkatli olmasını, rakip ceza sahası çevresine yaklaşarak şut ve gol arayışında bulunmasını istediği belirtildi.

MİLLİ ARADA SABAH MAÇI!
Kartal, milli arada depremzedelerin yararına hazırlık maçı için Azerbaycan'ın Sabah takımıyla görüşüyor. 24 ya da 25 Mart tarihinde karşılaşmanın oynanması planlanırken iki tarafın uygunluğuna göre tarih de netleşecek. Azerbaycan'da düzenlenecek karşılaşmada elde edilecek gelirin tamamı depremden zarar gören vatandaşlarımız için kullanılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
İYİ Parti'de peş peşe istifa depremi: MHP'ye üye oldular
SON DAKİKA | Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi! Başkan Erdoğan: Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması imzalandı
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yeni Zelanda’da 7.1’lik korkutan deprem!
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı! Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?
Sağlık harcamalarında yeni dönem! Bakan Bilgin duyurdu: Vatandaşa ödenen tutar artırıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Gedson’a ültimatom
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA