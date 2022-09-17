Geleceğe uçuyor

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Salih Uçan, yeni sezona çok iyi gibi başladı. 6 maçta görev alan ve 1 gol, 1 asistle oynayan 28 yaşındaki orta saha, futboluyla alkış topladı.Bu opsiyonu kullanacak olan yönetimin, bir diğer düşüncesi ise başarılı futbolcuyaarada Salih'in Milli Takım'a çağrılmaması kulüp içinde şaşkınlıkla karşılandı. Siyah- beyazlılar, performansıyla Ay-Yıldızlı formayı hak ettiği düşünülen oyuncunun, kadroya alınmamasına sosyal medyada Salih'in fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi. Yöneticiler,yorumunda bulundu.hafta Başakşehir'e yenilerek liderliği kaptıran Beşiktaş, bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile karşılaşacak. Kartal, 3 puan alıp milli araya moralli girmeyi hedefliyor. Cezalı olan teknik direktör İsmael'in yerine takımın başında yardımcı antrenör Adam Murray olacak. Bu arada Umut Meraş, teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Polonya ve Belçika ile oynanacak maçlar için Hollanda Milli Takımı'na davet alırken, Atiba Hutchinson da sakatlığı devam etmesine rağmen Kanada Milli Takımı'na çağrıldı.başından bu yana en başarılı, en formda Türk oyuncu kim?' diye sorsanız, Salih Uçan derim. Beşiktaş'ın 11'inin değişmez ismi olmuş, oyunuyla herkesin takdirini kazanmış Salih'in yeniden Milli Takım'a çağrılmamasına şaşırdım. Bu oyununun mükafatı ceza olmamalıydı. Alınan birçok oyuncunun gerek 11, gerekse ideal performans sorunu yaşadığı bir ortamda Salih Uçan, Milli Takım'a yük değil, aksine güç katardı. Kafama takılan bir diğer soru, sakatlığın izlerini atan, Milli Takım kaptanıMilli Takım'ı takip edenler bilir ki geçmiş dönemlerde Milli Takım oyuncusu kavramı üzerinden birçok isim bu süreçlerde takımdaki yerini almıştı. Ayrıca Kuntz'un ya da seçicilerin,yurt dışına transfer olunca çağırmaları da cevap verilmesi gereken ayrı bir konudur