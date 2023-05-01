Gelenek bozulmadı

Beşiktaş 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç kaybetmedi.Söz konusu 7 karşılaşmanın hepsinde gol sevinci yaşayan Kara Kartal, 13 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray ise 4 golde kaldı.BU sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk dört maçı boş geçen ve bu nedenle eleştirilen Vincent Aboubakar, sonrasında oynadığı 8 maçta 8 kez ağları sarsmayı başardı.Galatasaray'a karşı 3. maçında ilk kez fileleri havalandıran Aboubakar'ın, Fenerbahçe'ye karşı da 4 golü var.