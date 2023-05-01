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Giriş Tarihi: 1.5.2023

Gelenek bozulmadı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Gelenek bozulmadı
Beşiktaş 2016 yılında hizmete giren Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç kaybetmedi. Dolmabahçe'de oynanan ilk derbi 2-2 sonuçlanırken, dün akşamki mücadele ile birlikte siyah-beyazlı ekip, üst üste 6. galibiyetini elde etti. Söz konusu 7 karşılaşmanın hepsinde gol sevinci yaşayan Kara Kartal, 13 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray ise 4 golde kaldı.

ABOUBAKAR'IN 8. HARIKASI
BU sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk dört maçı boş geçen ve bu nedenle eleştirilen Vincent Aboubakar, sonrasında oynadığı 8 maçta 8 kez ağları sarsmayı başardı. Kamerunlu forvet bu periyotta sadece 0-0 biten Trabzonspor karşılaşmasında suskun kaldı. Galatasaray'a karşı 3. maçında ilk kez fileleri havalandıran Aboubakar'ın, Fenerbahçe'ye karşı da 4 golü var.

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