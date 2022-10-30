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Giriş Tarihi: 31.10.2022

Gelişmeyen gidecek!

Gelişmeyen gidecek!

ŞENOL GÜNEŞ, “Zaaflarımızı ve oyun sistemimizi düzelteceğiz. Mevcut oyuncuları geliştirirsek değiştirmeyeceğiz. Geliştiremezsek değiştireceğiz. Yanlış yaptığımız sürece, bizi her takım zorlar” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından şu açıklamayı yaptı: "Eksiklerimiz çok fazla. Futbolculara ve taraftara teşekkür ediyorum. Sahada tempo arttıkça tribünler coşuyor, biz de daha iyi oynuyoruz. Güzel bir ambiyans vardı. Kazanmamız gereken bir maçtı, fazla büyütmeye gerek yok. Zaaflarımızı ve oyun sistemini düzelteceğiz. Mevcut oyuncuları geliştirirsek değiştirmeyeceğiz. Geliştiremezsek değiştireceğiz, bakacağız. Derbiyi konuşmak yerine, nasıl futbol oynayacağımızı konuşmalıyız. Biz yanlış yaptığımız sürece bizi her takım zorlar, bugün de (Dün) zorlandık. Az pozisyon verip gol yersin, bu başka bir şey. İlk yarının bir bölümünde tribünde seyirci, sahada futbolcular maçı izler durumdaydık. Bazı oyuncuların sakatlıkları vardı."

ÇİÇEKLERE BOĞULDU
Beşiktaş taraftarı, Şenol Güneş'i tezahürat ve alkışlarla karşıladı. Tribünlere davet edilen deneyimli hocanın üzerine güller döküldü. Siyahbeyazlı futbolseverler, Güneş'e çiçek takdim ederken tecrübeli teknik adam, fotoğraf çektirme taleplerini kırmadı ve tribüne kadar çıktı. 70 yaşındaki çalıştırıcının taraftarı selamlaması 10 dakika sürdü.

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