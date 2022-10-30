Gelişmeyen gidecek!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından şu açıklamayı yaptı: "Eksiklerimiz çok fazla. Futbolculara ve taraftara teşekkür ediyorum.Güzel bir ambiyans vardı. Kazanmamız gereken bir maçtı, fazla büyütmeye gerek yok. Zaaflarımızı ve oyun sistemini düzelteceğiz. Mevcut oyuncuları geliştirirsek değiştirmeyeceğiz. Geliştiremezsek değiştireceğiz, bakacağız. Derbiyi konuşmak yerine, nasıl futbol oynayacağımızı konuşmalıyız.Az pozisyon verip gol yersin, bu başka bir şey. İlk yarının bir bölümünde tribünde seyirci, sahada futbolcular maçı izler durumdaydık. Bazı oyuncuların sakatlıkları vardı."taraftarı, Şenol Güneş'i tezahürat ve alkışlarla karşıladı. Tribünlere davet edilen deneyimli hocanın üzerine güller döküldü. Siyahbeyazlı futbolseverler, Güneş'e çiçek takdim ederken tecrübeli teknik adam, fotoğraf çektirme taleplerini kırmadı ve tribüne kadar çıktı.