Gençlik ateşi!

BEŞİKTAŞ, Konferans Ligi'ne 2-0'lık Lugano galibiyeti ile veda ederken, en önemli kazançlarından birisi de genç oyuncular oldu. Rıza Çalımbay, Emrecan Terzi'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Altyapıdan toplam 7 futbolcu görev yaptı. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Demir Ege Tıknaz, Aytuğ Batur Kömeç, Semih Kılıçsoy, Emirhan Delibaş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu takımda yer alan diğer genç isimlerdi. Ersin, kalesine isabet eden 5 şutu da çıkarırken Emrecan güzel performansını golle süslemeyi başardı. Semih de 11'e göz kırptı.2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Hasan Arat'ın kulüp başkanı olarak ilk kez katılacağı toplantıda, yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgi verilecek ve denetim kurulu raporu açıklanacak.