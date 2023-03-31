Gerçek Ghezzal’i göstereceğim

Yaşadığı uzun sakatlığın ardından İstanbulspor maçıyla takıma dönen Ghezzal, Fenerbahçe derbisi öncesi dün basın toplantısı yaptı. Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Cezayirli golcünün satır başları şöyle: "Sakatlıktan döndüğümdenberi iyiye gidiyorum. Formgrafiğim de yükseliyor. Haftasonunda elimden geleniyapacağım. Yüzde yüzümüsahada verebilirim. Uzun bir sakatlık yaşadım. Çok zorlu bir ameliyat değildi ama uzmanının yapması gereken bir ameliyattı. Önümüzde 9 maçlık birperiyot var ve gerçek Ghezzal'ı herkese göstermek istiyorum. Biz Fenerbahçe'yi, FenerbahçeGalatasaray'ı kovalar durumda.Hatay ve Gaziantep maçlarıiçin değişim olursa ligi daha iyişekilde bitirme durumu olursabunu hedefleriz. Elimizden