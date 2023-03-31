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Giriş Tarihi: 31.3.2023

Gerçek Ghezzal’i göstereceğim

Gerçek Ghezzal’i göstereceğim
Yaşadığı uzun sakatlığın ardından İstanbulspor maçıyla takıma dönen Ghezzal, Fenerbahçe derbisi öncesi dün basın toplantısı yaptı. Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Cezayirli golcünün satır başları şöyle: "Sakatlıktan döndüğümden beri iyiye gidiyorum. Form grafiğim de yükseliyor. Hafta sonunda elimden geleni yapacağım. Yüzde yüzümü sahada verebilirim. Uzun bir sakatlık yaşadım. Çok zorlu bir ameliyat değildi ama uzmanının yapması gereken bir ameliyattı. Önümüzde 9 maçlık bir periyot var ve gerçek Ghezzal'ı herkese göstermek istiyorum. Biz Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe Galatasaray'ı kovalar durumda. Hatay ve Gaziantep maçları için değişim olursa ligi daha iyi şekilde bitirme durumu olursa bunu hedefleriz. Elimizden

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Gerçek Ghezzal’i göstereceğim
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