Gerekirse masaya yumruğu vurmalıyız

“Geçmişten günümüze yaşananları ortaya çıkarıp, olmaması için çalışmalar yapmalıyız. Gerekirse İngiltere’nin yaptığı gibi masaya yumruk vurmalıyız”
Siyahbeyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, ara transfer dönemi için mesajlar verdi. Çebi, "Kulübümüzün geleceğini düşünmek zorundayız. Kadromuz iyi. Hocamızın raporuna bakacağız. Savunmaya 1 transfer yapabiliriz" dedi. İzmir'deki tribün olaylarına değinen başkan şunları söyledi: "Geçmişten günümüzeyaşananları ortaya çıkarıp, olmamasıiçin çalışmalar yapmalıyız."
RADİKAL KARARLAR ALINDI
"Taraftarlık bu değil. Sopayla saldırmak, işaret fişeği atmak, yazık! Gerekirseİngiltere'nin yaptığı gibi masaya yumrukvurmak gerek." İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Tatcher, İngiliz holiganların 1985 yılında sebep olduğu Heysel Faciası'nın ardından radikal kararlar almıştı. İngiliz kulüpleri Avrupa kupalarından5 yıl, olayları çıkaran holiganların desteklediğiLiverpool ise 6 sene men edilmişti. Başkan ayrıca, Beşiktaş'ın son şampiyonluğunun çok kıymetli olduğunu vurguladı.
JOSEF'İN YAŞADIKLARINA DEĞİNMEK İSTEMİYORLAR JOSEF de Souza'nın A.Gücü maçında gördüğü kırmızı karta da değinen Ahmet Nur Çebi, "Bir kulüp başkanı diyor ki, 'Geçmişte yaşananlara değinmeden, bugünyaşananlar ve gelecekle ilgili çalışmalar yapıp açıklamadabulunalım.' Aslında 'Josef de Souza'nın yaşadıklarına değinmeyelim' demek istiyor. Ne ilginç değil mi?" ifadelerini kullandı.