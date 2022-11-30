Gerekirse masaya yumruğu vurmalıyız

Siyahbeyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, ara transfer dönemi için mesajlar verdi. Çebi, "Kulübümüzün geleceğini düşünmek zorundayız. Kadromuz iyi.Savunmaya 1 transfer yapabiliriz" dedi. İzmir'deki tribün olaylarına değinen başkan şunları söyledi:"Taraftarlık bu değil. Sopayla saldırmak, işaret fişeği atmak, yazık!İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Margaret Tatcher, İngiliz holiganların 1985 yılında sebep olduğu Heysel Faciası'nın ardından radikal kararlar almıştı.men edilmişti. Başkan ayrıca, Beşiktaş'ın son şampiyonluğunun çok kıymetli olduğunu vurguladı.de Souza'nın A.Gücü maçında gördüğü kırmızı karta da değinen Ahmet Nur Çebi, "Bir kulüp başkanı diyor ki, 'Aslında 'Josef de Souza'nın yaşadıklarına değinmeyelim' demek istiyor. Ne ilginç değil mi?" ifadelerini kullandı.