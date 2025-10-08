Geri değil tam yol ileri!

G.Saray deplasmanında Abraham'ın golüyle öne geçip rakibinin 1 kişi eksik kalmasına rağmen ikinci yarıda oyun üstünlüğünü kaybeden ve sahadan 1 puanla ayrılan Beşiktaş'ın geri çekilmesi dikkat çekmişti. Derbi sonrası bu konuya değinen teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularından öne çıkmasını istediğini ancak bu talimatının sahaya yansımadığını belirtmişti. Tecrübeli hoca, takımın başında çıktığı ilk maç olan 2-0'lık Alanya mağlubiyetinin ardından yapılan maç değerlendirmesinde de özellikle savunma oyuncularına uyarılarda bulunmuştu.

70 METRE DEĞİL KISA MESAFE İSTİYOR

Aynı sorun haftalar geçmesine rağmen düzelmedi. Siyah-beyazlıların alışkanlığı olan bu durum üzerine yoğun taktik çalışma gerçekleştirilecek. Sergen Yalçın, santrfor ile savunma arasında 60-70 metre mesafeyi bulan ve top rakipteyken geri çekilerek hareket edilen bir oyun anlayışı istemiyor. Stoperlerin orta sahaya yakın olmasını ve takımın boyunun kısa tutulmasını amaçlıyor. Bunun gerçekleşmesi halinde rakip üzerinde baskı ve kompakt oyunun oturacağını düşünüyor.