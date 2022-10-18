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Giriş Tarihi: 18.10.2022

Ghezzal Galatasaray’a

Ghezzal Galatasaray’a
BEŞİKTAŞ'IN yıldızı Rachid Ghezzal, 7 maçlık aranın ardından Trabzonspor karşısında 11'de forma giymişti. İlk devrenin sonunda sakatlık yaşayan 30 yaşındaki futbolcunun MR sonucuna göre sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Ghezzal'ın Hatayspor maçında oynamayacağı, Ümraniyespor'a karşı ise en iyi ihtimalle yedek soyunabileceği belirtildi. Başarılı kanat oyuncusu için nihai hedef Galatasaray derbisi. 5 Kasım'da deplasmanda ezeli rakibiyle karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda Ghezzal sahada olacak...

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Ghezzal Galatasaray’a
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