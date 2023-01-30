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Giriş Tarihi: 30.1.2023

Ghezzal kadroya alınıyor

Ghezzal kadroya alınıyor
3 aydan uzun süredir sakatlıkla boğuşan ve artık geri dönüş aşamasında olan Rachid Ghezzal'ın Fatih Karagümrük ile oynanacak karşılaşmada 21 kişilik kadroya girme ihtimali bulunuyor. Beşiktaş teknik heyeti, 1 haftadır takımla çalışmalara katılan Cezayirli yıldızı, yavaş yavaş maç havasına sokmayı planlıyor. Tecrübeli futbolcu için son karar karşılaşma günü verilecek.

STOPER TRANSFERİNE TAYYIP TALHA FRENİ
Devre arası transfer döneminde sağ stoper için uzun süredir birçok oyuncuyla görüşme yapan Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç'un başarılı performansı nedeniyle frene basıldı. Şenol Güneş, performansından memnun olduğu oyuncusunun alternatifinin de bulunması üzerine acele edilmemesini istedi. Beşiktaş yönetiminin, teknik heyetin onayıyla stoper transferini sezon sonuna bırakabileceği kaydedildi.

KANAT KONTENJANA TAKILMAYACAK!
ABOUBAKAR'I kadrosuna katan Beşiktaş, kanada takviye yaparak takımın hücum gücünü artırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, kontenjan sorunu nedeniyle bu bölge için 21 yaş altı oyunculara yöneldi. Avrupa'da arayışlarını sürdüren yöneticiler, belirlenen isimleri teknik direktör Şenol Güneş'e sunacak ve bir seçim yapmasını isteyecek. Bu arada Beşiktaş'ın ilgilendiği Alexis Tibidi ise 2.6 milyon Euro'ya Troyes'a transfer oldu.

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Ghezzal kadroya alınıyor
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