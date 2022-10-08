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Giriş Tarihi: 8.10.2022

Ghezzal ve N’Koudou ikinci devrede

Ghezzal ve N’Koudou ikinci devrede
Kartal'ın yıldızları Rachid Ghezzal ve Georges-Kevin N'Koudou, bugünkü Giresun maçında kulübede olacak. F.Bahçe derbisiyle birlikte sahalara dönen Ghezzal ile sakatlıktan yeni çıkan ve takımla sadece iki antrenmana katılan N'Koudou'nun deplasmandaki zorlu karşılaşmada 11'de oynamaları mümkün görünmüyor. Valerien İsmael, bu iki ismi maçın gidişatına göre ikinci devrede hamle gücü olarak sahaya sürecek. N'Koudou ve Ghezzal'ın, fiziksel olarak tamamen toparlanmaları ve gelecek hafta Trabzonspor karşısında 11'de başlayacak seviyeye gelmeleri bekleniyor.

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Ghezzal ve N’Koudou ikinci devrede
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