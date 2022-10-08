Ghezzal ve N’Koudou ikinci devrede

Kartal'ın yıldızları Rachid Ghezzalve Georges-Kevin N'Koudou, bugünküGiresun maçında kulübede olacak.F.Bahçe derbisiyle birlikte sahalaradönen Ghezzal ile sakatlıktan yeniçıkan ve takımla sadece iki antrenmanakatılan N'Koudou'nun deplasmandakizorlu karşılaşmada 11'de oynamalarımümkün görünmüyor. Valerienİsmael, bu iki ismi maçın gidişatınagöre ikinci devrede hamle gücüolarak sahaya sürecek. N'Koudouve Ghezzal'ın, fiziksel olaraktamamen toparlanmaları ve gelecekhafta Trabzonspor karşısında 11'de başlayacakseviyeye gelmeleri bekleniyor.