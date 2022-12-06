Ghezzal’a yakın markaj!

Siyah-beyazlı takımın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Antalya kampına götürüldü. Deneyimli oyuncuABD'de ameliyat olmuş veardından İstanbul'a gelerektedavisini kulüpdenetiminde sürdürmüştü. Şubat ayından önce dönmesi beklenmeyen 30 yaşındaki oyuncu, kamp boyunca kulüp doktorları ile fizyoterapistler denetiminde olacak.
GENÇLERE VİZE ÇIKTI
Akademiden 5 oyuncu Antalya kampına götürüldü. Stoperler Badra Cisse ve AytuğBatur Kömeç, sol bek EmrecanTerzi, orta saha Necati Bilgiç ileforvet Semih Kılıçsoy kadroya dahil edilirken kamp boyunca Şenol Güneş ve ekibinin radarında olacak.