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Giriş Tarihi: 6.12.2022

Ghezzal’a yakın markaj!

Ghezzal’a yakın markaj!
Siyah-beyazlı takımın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Antalya kampına götürüldü. Deneyimli oyuncu ABD'de ameliyat olmuş ve ardından İstanbul'a gelerek tedavisini kulüp denetiminde sürdürmüştü. Şubat ayından önce dönmesi beklenmeyen 30 yaşındaki oyuncu, kamp boyunca kulüp doktorları ile fizyoterapistler denetiminde olacak.

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Akademiden 5 oyuncu Antalya kampına götürüldü. Stoperler Badra Cisse ve Aytuğ Batur Kömeç, sol bek Emrecan Terzi, orta saha Necati Bilgiç ile forvet Semih Kılıçsoy kadroya dahil edilirken kamp boyunca Şenol Güneş ve ekibinin radarında olacak.

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Ghezzal’a yakın markaj!
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