Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Ghezzal’ın yeri dolacak!
Giriş Tarihi: 12.11.2022

Ghezzal’ın yeri dolacak!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Ghezzal’ın yeri dolacak!

Cezayirli yıldızın sakatlığı sonrası yönetim, hızlı bir kanat oyuncusu için kolları sıvadı

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, ayak ikinci parmak plantar plate yaralanması nedeniyle ameliyat edildi ve 3-4 ay arasında sahalardan uzak kalacak. Cezayirli oyuncunun şubat sonu ya da mart başı takıma dönmesi bekleniyor. Ancak tedaviye vereceği yanıt ve fiziksel olarak nasıl dönüş yapacağı çok önemli. Mevcut kanat futbolcularının da performansını henüz yeterli bulmayan teknik direktör Şenol Güneş'in, bu gelişme sonrası savunmaya yönelik takviyeler dışında hızlı bir kanat oyuncusu transferi düşündüğü ifade edildi. Kevin N'Koudou ve Nathan Redmond'ı şu an için iyi seviyede görmeyen teknik ekibin, Ghezzal kaybına da bu nedenle çok üzüldüğü kaydedildi. Ancak Güneş'in hepsinden önce 2022 Dünya Kupası arasında yapacağı kampta vereceği karar doğrultusunda ilk adımın savunma tarafında atılması bekleniyor. Welinton, Boyd, Montero gibi oyuncuların bonservisle ya da kiralık gönderilmesi durumunda diğer mevkilere takviye olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yürürlük tarihi, şartları ve kapsamı belli oldu! Emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeli haber!
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı hesaplama ile 6 tabloda tüm yeni maaşlar! 2023 Ocak zammı ve emekli-memur maaşları ne kadar artacak?
EYT, asgari ücret 2023, sözleşmeliye kadro SON DAKİKA: Bakan Bilgin 3 müjde birden verdi! İşte en net tarihler
Yalı Çapkını son bölöüm izle tek parça | Star TV Yalı Çapkını 8.bölüm izle kesintisiz full
Son dakika: Necip Hablemitoğlu cinayetinde flaş gelişme: Sır suikast çözülüyor! Aralarında FETÖ elebaşı Gülen de var
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2022: KPSS şartsız 55 bin PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Sözleşmeliye kadro son durum 12 Kasım 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Meteoroloji uzmanlarından ilk tahminler geldi: İstanbul kar yağışı için tarih verdiler...
TOKİ Van kura sonuçları sorgulama ekranı 2022: TOKİ Van kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? Sosyal konut TOKİ başvuru sonuçları isim listesi TIKLA ÖĞREN!
Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2022 Doğalgaz desteği yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ghezzal’ın yeri dolacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA