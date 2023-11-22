Gidersem Talisca’yı alıp gelirim!

Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta yapılacak seçimli genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyan Serdal Adalı, transfere dair önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, "Bize 'Çok fazla transfer konuşuyor' diyorlar." ifadelerini kullandı. Serdal Adalı, camiada büyük heyecan uyandıran Anderson Talisca için de "Şu anda kulübüyle sözleşmesi var. Futbolda her şey olabilir. Özellikle 'Talisca'yı alacağım' demiyorum. 'Görüşeceğiz' de demiyorum. Ben gidersem alırım." şeklinde konuştu.