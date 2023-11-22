Gidersem Talisca’yı alıp gelirim!

SERDAL ADALI, Brezilyalı yıldız için “Ben onu ‘Alacağım’ demiyorum. ‘Görüşeceğiz’ de demiyorum. Ben gidersem alır gelirim. Ancak bu oyuncudan çok daha iyileri var” ifadelerini kullandı
Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta yapılacak seçimli genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyan Serdal Adalı, transfere dair önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, "Bize 'Çok fazla transfer konuşuyor' diyorlar. Rakiplerimiz hemligde hemAvrupa'daiyi sonuçlaralırken,sokaklardarakip takımformalı çocuklar, yıldızfutbolcu ismi bağırırken,Beşiktaş'ın bunlara hakkıyok mu?" ifadelerini kullandı. Serdal Adalı, camiada büyük heyecan uyandıran Anderson Talisca için de "Şu anda kulübüyle sözleşmesi var. Futbolda her şey olabilir. Özellikle 'Talisca'yı alacağım' demiyorum. 'Görüşeceğiz' de demiyorum. Ben gidersem alırım. Talisca'dan daha iyilerivar, taraftarlarımız içiniferah tutsun. Ara transferdeiki yıldız getireceğim" şeklinde konuştu.