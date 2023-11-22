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Giriş Tarihi: 22.11.2023

Gidersem Talisca’yı alıp gelirim!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Gidersem Talisca’yı alıp gelirim!

SERDAL ADALI, Brezilyalı yıldız için “Ben onu ‘Alacağım’ demiyorum. ‘Görüşeceğiz’ de demiyorum. Ben gidersem alır gelirim. Ancak bu oyuncudan çok daha iyileri var” ifadelerini kullandı

Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta yapılacak seçimli genel kurulunda başkanlığa adaylığını koyan Serdal Adalı, transfere dair önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, "Bize 'Çok fazla transfer konuşuyor' diyorlar. Rakiplerimiz hem ligde hem Avrupa'da iyi sonuçlar alırken, sokaklarda rakip takım formalı çocuklar, yıldız futbolcu ismi bağırırken, Beşiktaş'ın bunlara hakkı yok mu?" ifadelerini kullandı. Serdal Adalı, camiada büyük heyecan uyandıran Anderson Talisca için de "Şu anda kulübüyle sözleşmesi var. Futbolda her şey olabilir. Özellikle 'Talisca'yı alacağım' demiyorum. 'Görüşeceğiz' de demiyorum. Ben gidersem alırım. Talisca'dan daha iyileri var, taraftarlarımız içini ferah tutsun. Ara transferde iki yıldız getireceğim" şeklinde konuştu.

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Gidersem Talisca’yı alıp gelirim!
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