Gio 10’u belirledi solda kararsız!

Süper lig'de yoluna namağlup devam eden ve evinde oynadığı üç maçtan da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, yarın Konyaspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kafafasındaki 11'i sol kanat dışında netleştirdi. Siyah-beyazlıların kalesini Mert Günok koruyacak. Savunmanın sağında Jonas Svensson, solunda ise Arthur Masuaku görev yapacak.Orta alanda Al-Musrati formasına kavuşuyor. Sakatlığını atlatan Libyalı futbolcu, Konyaspor mücadelesine 11'de başlayacak. Al-Musrati'nin yanında Gedson Fernandes forma giyecek.Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Rashica'nın yokluğunda hücumun sağında Joao Mario'ya görev vermesi bekleniyor.Bir adım öndeki ismin Muçi olduğu ancak 7 maçtır kulübede başlayan Semih'in de ısrarla teknik ekipten forma istediği ve Konyaspor karşılaşmasında kendisini göstermeyi amaçladığı öğrenildi. 10 numara pozisyonunda Rafa Silva'nın yeri garanti, ileri uçta ise 7 kez fileleri sarsan ve gol krallığı yarışında ilk sırada olan Ciro Immobile yer alacak.