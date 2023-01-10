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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Gitmek istiyorum beni bırakın!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Gitmek istiyorum beni bırakın!

Hollandalı futbolcunun menajeri Cziommer, dün İstanbul'a gelerek sportif direktör Kazancı ile görüştü ManU ile el sıkıştıklarını söyleyen menajere Kazancı, "Santrfor almadan onu gönderemeyiz" yanıtı verdi

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki eşyalarını topladı. Manchester United ile anlaşma sağlayan 30 yaşındaki santrfor, ayrılık için artık saatleri sayıyor. Birkaç gün içerisinde İngiltere'ye gitmenin planlarını yapan oyuncunun durumunu görüşmek için menajeri Simon Cziommer dün İstanbul'a geldi. Cziommer, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile görüşmek için sabah saat 10.00'da tesislere giriş yaptı.

WEGHORST AYRILMAYI KAFASINA KOYDU
İkili arasında yaklaşık 1 saat süren bir toplantı gerçekleştirildi. Weghorst'un ayrılık talebi bu kez menajeri aracılığıyla kulübe iletildi ve oyuncunun, Manchester United ile anlaştığı aktarıldı. Kazancı ise santrfor transferi yapmadan gidişine onay veremeyeceklerini iletti. Ancak tecrübeli isim artık ayrılığı kafaya koyduğu için siyah-beyazlıların kolaylık sağlamasını bekliyor.

'İNİSİYATİF TAMAMEN BİZDE'
BEŞIKTAŞ yönetimi, Wout Weghorst için sessizliğini bozdu. Siyah-beyazlı kulüp, resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü (bugün) takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir."

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