Gitmek yok bizimle kalacaksın

Ankaragücü-Beşiktaş maçında takım arkadaşlarına saldıran taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart gören ve bu cezası iptal edilmeyen Josef de Souza, önceki gün yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamamıştı. Brezilyalı yıldız sosyal medyadan paylaştığı mesajda isediyerek sezon sonu ayrılık mesajı vermişti. Bu sürecin kendisini ve ailesini manevi olarak olumsuz etkilediğini belirten Josef'e Başkan Ahmet Nur Çebi'den onay çıkmadı.Çebi'nin, "Bizim için çok önemlisin. Birlikte uzun bir yolumuz var. Yaşadıklarını birlikte atlatacağız" dediği öğrenildi. Josef'e teknik heyet ve takım arkadaşlarından da destek geldi. Teknik direktör Valerien İsmael, tecrübeli oyuncu ile yaptığı görüşmedeifadelerini kullandı. Başta olayların içinde yer alan Weghorst, Salih ve Cenk olmak üzere tüm futbolcular Josef'e teşekkür ederekmesajı verdiler.1- Süper Lig'de F.Bahçe ile iki kez ikincilik, Beşiktaş'la da şampiyonluk yaşadı.2- Ziraat Türkiye Kupası'nda F.Bahçe ile iki defa final oynadı. Beşiktaş'la kupayı kaldırdı.3- 136 maçta Fenerbahçe formasını giydi. 16 gol attı, 6 asist yaptı.4- Beşiktaş'ta 79 maçta 8 gol ve 3 asistle oynadı.5- Bu sezon ilk kez Ankaragücü karşısında siyahbeyazlı formayı giydi ve kırmızı kart gördü.Josef de Souza, Ankaragücü maçında yaşananlardan dolayı sezon sonu ayrılacağını söyledi. Bu tepki normal mi, fazla mı?Tepkisi son derece insani ve doğalşunu söyleyeyim; verilen cezayı kesinlikle doğru bulmuyorum. Normal yaşam içerisinde dahi insanların şiddete karşı tepkileri olur. Son derece doğal bir refleks. Bunun bir de saha içerisinde, bir futbol maçında yaşanmış olmasının hoş görülecek hiçbir tarafı olamaz. Futbol rekabettir.Sahada ne yaşanırsa yaşansın oyuncular soyunma odalarına gittiğinde bunlar geride kalır. Dışarıdan, tribünlerden herhangi bir müdahale asla kabul edilebilir bir şey değil. Görevini yapması gerekenler işlerini yapmamışlardır. Josef'in göstermiş olduğu tepki de son derece insani ve doğal bir reaksiyon.Bireysel olarak bundan etkilenmiş olmasını da son derece normal buluyorum. Ama gönlümden de kararından vazgeçmesi geçiyor. Olaylar çok sıcak. Oynamaya başlayıp takımla beraber tekrar bütünleştiğinde,Josef hem çok iyi bir oyuncu hem de çok önemli bir karakter. Sahada da oyun lideri. Beşiktaş taraftarının gönlünde de ayrı bir yeri var. Kalması ve devam etmesi için camia çaba gösterecektir. Umut ediyorum Josef de bunu karşılıksız bırakmayacak.Muhtemelen mücadeleden vazgeçtigördüğü kırmızı kart hatalı bir yorum. Oyuncu hem hakemi hem arkadaşlarını hem de kendini koruyordu. Kimseye saldırmıyor.Ona saldıran serbest, olayları yapan takıma hediye gibi 1 maç ceza verilmiş. Ve bu durumun içindeoyuncu suçlu bulunuyor. Yapılan sonuna kadar haksızlık. Hiçdemesinler. Hakeminraporuna rağmen Raul Meireles'in görüntülerde tükürmediği ispatlanınca 11 maçlık cezası 3 maça düşmüştü. PFDK veya Tahkim Kurulu, kırmızı karta rağmen bu yetkiye sahipti.Muhtemelen yılların yorgunluğu artık bir noktada durması gerektiğini hatırlattı ve mücadele etmekten vazgeçti. Yine de yolu açık olsun. Umarım kendini toparlar, bu olayları kafasında soğutur, geleceğiyle ilgili yeni bir değerlendirme yapar.Kuralın revize edilmesi gerekiyorspor kamuoyu bir karar vermeli. Her hukuki olan karar vicdani midir? Ve vicdanlarda yer bulmayan bir kuralı devam ettirmek doğru mudur? Hukukçular şunu söylüyor: Mevcut kurallar gereği hakem kırmızı kartı göstermişse temsilci de rapora yazmışsa PFDK bu cezayı verir. Hem hukukçular hem de spor kamuoyunun şunu tartışması gerekiyor;. Umarım bu yanlış karar sahaya atlamaya müsait taraftarlar için örnek teşkil etmez. Skandal saldırıdan sonraki görüntüler daha vahim. Saldırıyı kutsayan fotoğraflar, açıklamalar korkarım ki bu potansiyeli taşıyan holiganları cesaretlendirecek. Bu yüzden kırmızı kart kararını usulen yanlış buluyorum.Josef'in toplantısındaydım. Diyor ki; "Ani bir refleksle, arkadaşlarımı ve hakemi saldırgandan korudum. Saldırgan yere düştükten sonra oradan ayrıldım. Koruma refleksi ile saldırı düşüncesi arasındaki farkı burada iyi görmek lazım.Bu yanlış fotoğrafı düzeltmemiz şart.