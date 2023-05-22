Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Gol makinesi Aboubakar
Giriş Tarihi: 22.5.2023

Gol makinesi Aboubakar

Ogün ŞAHİNOĞLU
Gol makinesi Aboubakar

Kamerunlu yıldız, forma giydiği son 10 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Sadece Trabzon karşılaşmasını boş geçti

Beşiktaş'la çıktığı ilk 4 maçta fileleri havalandıramadığı için eleştirilere maruz kalan Vincent Aboubakar, sonrasında ise adeta coştu. Kamerunlu forvet, forma giydiği son 10 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırırken sadece 0-0 son eren Trabzonspor karşılaşmasını boş geçti. Siyahbeyazlı takım, yıldız futbolcunun skora katkı yaptığı 9 maçta hiç kayıp yaşamadı ve 27 puanı hanesine yazdırdı. Aboubakar'ın 1 de asisti bulunuyor.

ÇİN YAĞI FURYASINA KATILDI
GEÇTİĞIMİZ günlerde Real Madridli futbolcularla gündeme gelen Çin yağı kullanımı sahalarda yaygınlaşmaya başladı. Dün Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar da bu furyaya katıldı. Deneyimli futbolcu, ikinci devreye çıkarken formasının göğsüne bu merhemi sürdü. Çin yağının içinde bulunan okaliptüs ve nanenin etkisiyle oksijenin akciğerlere ulaşmasına yardımcı olduğu ve kaseklem ağrılarını azalttığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar tutuklandı! Muharrem İnce'ye yönelik kaset kumpasında yer almıştı...
Alman devlet kanalında Türk dış politikasına övgüler dizdiler: Erdoğan dışında kimsede bu yetenek yok!
SON DAKİKA: Gabar'da heyecanlandıran gelişme! Sondaj başladı: Yeni müjdeler yakın...
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek, açıklama geldi mi?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan CHP'nin vicdansız tutumuna tepki: Gözlerini depremzedelere diktiler!
CHP’li belediye depremzedeleri önce kovdu sonra aşağıladı: “Siz hayatınızda bunu mu gördünüz?”
7'li koalisyon birbirine girdi! Mustafa Yeneroğlu’ndan Tanju Özcan’a ağır sözler
PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! "Kürdistan’ın tamamından oy alan aday olarak yarışıyor"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Gol makinesi Aboubakar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA