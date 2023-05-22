Gol makinesi Aboubakar

Kamerunlu yıldız, forma giydiği son 10 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Sadece Trabzon karşılaşmasını boş geçti
Beşiktaş'la çıktığı ilk 4 maçta fileleri havalandıramadığı için eleştirilere maruz kalan Vincent Aboubakar, sonrasında ise adeta coştu. Kamerunlu forvet, forma giydiği son 10 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırırken sadece 0-0 son eren Trabzonspor karşılaşmasını boş geçti. Siyahbeyazlıtakım, yıldız futbolcununskora katkı yaptığı 9maçta hiç kayıp yaşamadıve 27 puanı hanesine yazdırdı. Aboubakar'ın 1 de asisti bulunuyor.
ÇİN YAĞIFURYASINAKATILDI
GEÇTİĞIMİZ günlerde Real Madridli futbolcularla gündeme gelen Çin yağı kullanımı sahalarda yaygınlaşmaya başladı. Dün Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar da bu furyaya katıldı. Deneyimli futbolcu, ikinci devreye çıkarken formasının göğsüne bu merhemi sürdü. Çin yağının içinde bulunan okaliptüs ve nanenin etkisiyle oksijenin akciğerlere ulaşmasına yardımcı olduğu ve kaseklem ağrılarını azalttığı belirtildi.