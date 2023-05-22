Gol makinesi Aboubakar

eşiktaş'la çıktığı ilk 4 maçta fileleri havalandıramadığı için eleştirilere maruz kalan Vincent Aboubakar, sonrasında ise adeta coştu. Kamerunlu forvet, forma giydiği son 10 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırırken sadece 0-0 son eren Trabzonspor karşılaşmasını boş geçti.Aboubakar'ın 1 de asisti bulunuyor.GEÇTİĞIMİZ günlerde Real Madridli futbolcularla gündeme gelen Çin yağı kullanımı sahalarda yaygınlaşmaya başladı. Dün Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar da bu furyaya katıldı. Deneyimli futbolcu, ikinci devreye çıkarken formasının göğsüne bu merhemi sürdü. Çin yağının içinde bulunan okaliptüs ve nanenin etkisiyle oksijenin akciğerlere ulaşmasına yardımcı olduğu ve kaseklem ağrılarını azalttığı belirtildi.