Gollerim ve asistlerim 13 gencin eğitimine burs oluyor

Beşiktaş'ın Jamaika asıllı İngiliz golcüsü Nathan Redmond, transferin son günü Southampton'dan bedelsiz olarak geldi. Kariyerinde İngiltere dışına ilk kez çıkan 28 yaşındaki oyuncu ile Antalya kampında bir araya geldik. Kendisini ve siyah-beyazlı günlerini anlattı, bilinmeyenlerini paylaştı.İşte röportajdan öne çıkanlar:"Right to Play" yardım organizasyonuyla pandemi zamanında Gana'ya gitmiştim. Engelli çocuklara eğitim ve spor yapma imkânı sunan bir oluşum. Aylık katkıda bulunuyorum. Bunun haricinde gol ve asist başına da elimden geldiğince katkı veriyorum. Bu sayede 13 tane gencin 1 yıllık eğitim masraflarını karşılamış oluyorum.O dönem ben de oralarda nasıl bir hayat olduğunu görmek istedim. İnsanın hayatını değiştiren şeylerden bir tanesi.""Valerien İsmael ve ekibi buraya gelmem için beni ikna etti. Onlara minnettarım. Şenol Hoca'nın efsane olduğunu anlattılar, gözlerimle de gördüm. Hocanın karşısındakine değer vermesi çok kıymetli""DAHA önceki teknik direktörümüz Valerien İsmael ve ekibi buraya gelmem için beni ikna etti. Onlara bu konuda minnettarım. Şenol Hoca ile ilgili olarak bize anlatılanlar, çok saygı duyulan biri ve Türk futbolunda büyük efsane olduğuydu. Kendi gözlerimle gördüğüm ve kıymet verdiğim şey de hocanın karşısındakine insan olarak değer veriyor olması. Hocayla ilk görüşmemiz çok olumlu geçti. Benden sahada istediklerini açık açık anlattı. Hocamızadedim. Kariyerim boyunca farklı mevkilerde oynamak beni takım oyuncusu haline getirdi.Hatta tek santrfor olarak bile görev yapabilirim. Kariyerimin ilk zamanlarında da her bölgede forma giydim. Çünkü esnekliğe sahip olmam istendi.yun hızı anlamındaMesela hocamızında bize tekrarladığı bir konu var;diyor. İngiltere'de hakemle daha fazlatemas edebiliyorsun. Burada bir yanlışkarardan sonra oyuna dönmekuzun sürüyor. Bir faul oluyor,Bunu kabullenmekbana zor geliyor.İlk haftalarda Fenerbahçe puan durumunda geride bulunduğu zamanlarda kendilerinesorusu sorulmuş mudur? Biz neden olmayalım.7 puan abartılacak bir şey değil.Bu sezon sonunda neyi elde etmek istediğimizi biliyoruz.SEZONUN ilk bölümünde ben burada değildim, (6. hafta Başakşehir maçıyla forma giymeye başladı) her şey iyi gitmiş o süreçte. Geldiğimde atmosfer iyiydi.Yeni oyunculardan oluşan bir takımdaysanız, bir şeyleri değiştirmek, anlamak için zamana ihtiyaç vardır. Buraya geldiğimde çok iyi oyuncularımız olduğunu gördüm.