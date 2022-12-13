Gollerim ve asistlerim 13 gencin eğitimine burs oluyor

"Engelli çocuklara eğitim ve spor yapma imkânı sunan Right to Play organizasyonuyla pandemi dönemi Gana'ya gitmiştim. Ben onlara maddi katkı veriyorum. Gollerim ve asistlerim ise ekstra gelir sağlıyor"
Beşiktaş'ın Jamaika asıllı İngiliz golcüsü Nathan Redmond, transferin son günü Southampton'dan bedelsiz olarak geldi. Kariyerinde İngiltere dışına ilk kez çıkan 28 yaşındaki oyuncu ile Antalya kampında bir araya geldik. Kendisini ve siyah-beyazlı günlerini anlattı, bilinmeyenlerini paylaştı. Beşiktaşformasıyla 9 resmi maça çıkıp, 1gol-2 asistle oynayan Redmond'unürettiği her sayının gençlere umutolduğunu da böylece öğrendik. İşte röportajdan öne çıkanlar:
İNSANIN HAYATINI DEĞİŞTİREN OLAYLARDAN BİRİ
"Right to Play" yardım organizasyonuyla pandemi zamanında Gana'ya gitmiştim. Engelli çocuklara eğitim ve spor yapma imkânı sunan bir oluşum. Aylık katkıda bulunuyorum. Bunun haricinde gol ve asist başına da elimden geldiğince katkı veriyorum. Bu sayede 13 tane gencin 1 yıllık eğitim masraflarını karşılamış oluyorum. Eşim ve annem de buna katkısağlıyor. Benim yaptığım sadecemaddi yardım ama oraya gidipzaman harcayan, çaba göstereninsanlar var. O dönem ben de oralarda nasıl bir hayat olduğunu görmek istedim. İnsanın hayatını değiştiren şeylerden bir tanesi."
'%110'UMU VERİRİM' DEDİM
"Valerien İsmael ve ekibi buraya gelmem için beni ikna etti. Onlara minnettarım. Şenol Hoca'nın efsane olduğunu anlattılar, gözlerimle de gördüm. Hocanın karşısındakine değer vermesi çok kıymetli"
"DAHA önceki teknik direktörümüz Valerien İsmael ve ekibi buraya gelmem için beni ikna etti. Onlara bu konuda minnettarım. Şenol Hoca ile ilgili olarak bize anlatılanlar, çok saygı duyulan biri ve Türk futbolunda büyük efsane olduğuydu. Kendi gözlerimle gördüğüm ve kıymet verdiğim şey de hocanın karşısındakine insan olarak değer veriyor olması. Hocayla ilk görüşmemiz çok olumlu geçti. Benden sahada istediklerini açık açık anlattı. Hocamıza "Birbirimizi anladığımızda%110'umu veririm" dedim. Kariyerim boyunca farklı mevkilerde oynamak beni takım oyuncusu haline getirdi. Hocamızsolda, sağda, ikinci forvetgibi oynamamı istediğinde oynayabiliyorum. Hatta tek santrfor olarak bile görev yapabilirim. Kariyerimin ilk zamanlarında da her bölgede forma giydim. Çünkü esnekliğe sahip olmam istendi. Tek bir mevkide oynarsanızkendinizi kısıtlamış oluyorsunuz.Özellikle Premier Lig gibiönemli bir yerdeyseniz kendinizigeliştirmeniz gerekir."
TÜRKİYE'DE FAUL OLUNCA YERDE YUVARLANIYORLAR! Oyun hızı anlamında Türkiye, İngiltere'yegöre daha yavaş gidiyor. Mesela hocamızında bize tekrarladığı bir konu var;"Hakemlerle diyaloğa girmeyin, onlar dainsan, tabi ki hata yapacaklardır. Onlar dabizim gibi işlerini yapmaya çalışıyor sahada"diyor. İngiltere'de hakemle daha fazlatemas edebiliyorsun. Burada bir yanlışkarardan sonra oyuna dönmekuzun sürüyor. Bir faul oluyor,yere düşen futbolcu birkaç turyerde yuvarlanıyor.Bunu kabullenmekbana zor geliyor.
7 PUAN ABARTI BİR FARK DEĞİL
İlk haftalarda Fenerbahçe puan durumunda geride bulunduğu zamanlarda kendilerine "Şampiyon olabilecek misiniz?" sorusu sorulmuş mudur? Biz neden olmayalım. Kendi yapacağımız işe bakıp, birsonraki maça odaklanmalıyız. 7 puan abartılacak bir şey değil. Kazandığımızmüddetçe, başkalarının puan kaybınıbeklemeden işimizi görebiliriz. Bu sezon sonunda neyi elde etmek istediğimizi biliyoruz. Yapmamızgereken birlikte çalışıp, okırılmayı gerçekleştirerekbaşarılıolmak.
İYİ TAKIMLAR ÜST ÜSTE KAYBETMEZ
SEZONUN ilk bölümünde ben burada değildim, (6. hafta Başakşehir maçıyla forma giymeye başladı) her şey iyi gitmiş o süreçte. Geldiğimde atmosfer iyiydi. Bazen takımlarzirveden sonra dip yaparlar. İyi, daha iyi ve harikatakımlar arasındaki fark, kaybettikten sonraki maçıkaybedemezsiniz, art arda iki mağlubiyet alamazsınız.En zirve takımlar bir puan kaybından sonra ikincimaçta buna izin vermezler, sürekliliğini durdururlar. Yeni oyunculardan oluşan bir takımdaysanız, bir şeyleri değiştirmek, anlamak için zamana ihtiyaç vardır. Buraya geldiğimde çok iyi oyuncularımız olduğunu gördüm. Ulaşmayı istediğimizhedeflerimiz var.