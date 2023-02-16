Gönülleri fethederek gitti

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde afetzedeleri yalnız bırakmayan Josef de Souza, Beşiktaş'tan ayrıldı.ve takım arkadaşlarıyla da vedalaştı.Afetin ilk gününden itibaren tüm kampanyalarda aktif rol oynayan, koli yapan, kan veren ve son olarak Mersin'e gidip depremzede çocuklarla buluşan deneyimli futbolcu dün de doğum günü için yaptığı kampanyada biriken parayı açıkladı.Bu hareketi de taraflı tarafsız herkesin takdirini bir kez daha kazanmasına neden oldu.Futbol Federasyonu'nun aldığı karar sonrası Gaziantep FK'dan32 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı ekip için sağlık kontrollerinden geçerken yeni takımına da imza attı. Tecrübeli 10 numara ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılırken, kendisine bu süre zarfındaSiyah-beyazlılar, TFF'nin tanıdığı hak kapsamında Maxim'i 9. yabancı olarak sahaya sürebilecek. 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 lig maçında 4 gol atıp 6 asist gerçekleştirdi.Ogün ŞAHİNOĞLUDele Alli'yi unutturmak için alındısezon başında İngiliz futbolunun sönük yıldızı Dele Alli'yi transfer ederken büyük umutları da beraberinde getirmişti. 26 yaşında kayıp giden bir isim olmaktan kurtulmak için önünde önemli bir fırsat olanTeknik direktör Şenol Güneş özellikle savunmadaki problemlerin dışında, orta sahadaki oyuncuların hücuma etkisizliğinden de zaman zaman dem vuruyordu.Dele Alli'yi unutmaya çalışmak için Alexandru Maxim transfer edildi. Rumen futbolcu, Beşiktaş'ın orta alanda aradığı öz güveni, cesareti ve hücum zenginliğini sahaya yansıtabilecek bir isim. Gaziantep'e ayak bastığı günden bu yana her sezon takımının en önemli ismi olduğunu istatistiklere de yansıtıyordu. Maxim, Gaziantep formasıyla 115 maça çıkıp 43 gol, 23 asiste imza attı. Sahada seçeneği çok fazla olan bir oyuncu.Hepsinin üstesinden gelebiliyor. Maxim sezon sonuna kadar