Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Gönülleri fethettiler
Giriş Tarihi: 14.4.2023

Gönülleri fethettiler

Ogün ŞAHİNOĞLU
Gönülleri fethettiler

Beşiktaş’ın, deprem bölgelerinde yapacağı okullar için düzenlenen dostluk maçından 10 milyon TL gelir elde edildi. A.Madrid’in dayanışma örneği göstermesi de takdir topladı

Beşiktaş ile Atletico Madrid önceki gün Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaştı. Liglerin oynandığı dönemde organize edilmesiyle daha anlamlı olmasını sağlayan mücadele için İspanya'dan zorlu yolculuk sonrası Türkiye'ye gelen Atletico Madrid'in teknik ekibi ve futbolcuları herkesin takdirini kazandı. İspanyollar maçın ardından alkışlarla uğurlandı.

29 BİN ADET BİLET SATILDI
Dünyaca ünlü yıldızların sahaya çıktığı yardım maçında 29 bin bilet satılırken, ayrıca yayın ve maç günü sponsorluk gelirleriyle birlikte toplam 10 milyon TL gibi bir gelirin elde edildiği kaydedildi. Bu rakam, doğrudan Beşiktaş'ın yürüttüğü "Bırakmam Seni Türkiyem" projesiyle birlikte deprem bölgesinde okul yapımında kullanılacak.

NE DEDILER?
Antoine Griezmann: Çok sayıda insanın hayatı olumsuz etkilendi. Yanlarında olduğumuzu göstermek, onlara neşe vermek istedik. Bu maçı oynadığım için gurur duyuyorum.

Axel Witsel: Uzakta da olsa bunun ne kadar zor olduğunu, ne kadar büyük bir facia olduğunu biliyoruz. Sonuç önemli değildi. Önemli olan bu faciadan zarar gören insanlara yardım etmekti.

Rodrigo De Paul: Herkes için zor zamanlar. Atletico Madrid olarak üzerimize düşeni yaptık ve desteğimizi verdik.

REDMOND'A YENİ GÖREV!
Beşiktaş'ın Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maçta sezonu kapatan Tayyip Talha, kart cezalısı Amir ve sakatlığı bulunan Cenk forma giyemeyecek. Şenol Güneş, Redmond'u Cenk yerine sol kanada geçirecek. Tecrübeli hoca, Necip'i ön libero olarak oynatmayı, Gedson ile Salih Uçan'a ise merkezde birlikte görev vermeyi planlıyor. Diğer seçenek ise Gedson ve Salih'in yan yana oynaması ve Maxim'i 10 numara olarak sahaya sürülmesi. Şenol Güneş'in, Necip Uysallı denge futboluna daha yakın bulunduğu ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

7'li koalisyondan kaos modeli: Bakanlara 'bakan' atama sistemi! Portakal 'kabine vadedilen' yeni isimleri açıkladı!
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon göndermesi: Batı seçimler için talimat veriyor
Yunan gazeteciden alçak tehdit: Erdoğan seçimi kazanırsa vurulmalı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt: CHP Atatürkçüleri değil FETÖ'cüleri aday yaptı
SON DAKİKA: CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan HDP'ye ittifak mesajı: Ne yaparsak beraber yapacağız...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
İsmail Saymaz, CHP'nin milletvekili listelerine isyan etti: Hangi motivasyon ile bu listelere oy versinler?
FETÖ bağlantısı ortaya çıkan siber zorba Orkun Dülgeroğlu hakkında yeni gelişme
28. DÖNEM AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ 2023 || Ak Parti İzmir milletvekili 1. ve 2. bölge adayları kimler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Gönülleri fethettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA