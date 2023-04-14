Gönülleri fethettiler

Beşiktaş ile Atletico Madrid önceki gün Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaştı.İspanyollar maçın ardından alkışlarla uğurlandı.Dünyaca ünlü yıldızların sahaya çıktığı yardım maçında 29 bin bilet satılırken, ayrıca yayın ve maç günü sponsorluk gelirleriyle birlikte toplamBu rakam, doğrudan Beşiktaş'ın yürüttüğüprojesiyle birlikte deprem bölgesinde okul yapımında kullanılacak.Antoine Griezmann: Çok sayıda insanın hayatı olumsuz etkilendi. Yanlarında olduğumuzu göstermek, onlara neşe vermek istedik. Bu maçı oynadığım için gurur duyuyorum.Axel Witsel: Uzakta da olsa bunun ne kadar zor olduğunu, ne kadar büyük bir facia olduğunu biliyoruz. Sonuç önemli değildi. Önemli olan bu faciadan zarar gören insanlara yardım etmekti.Rodrigo De Paul: Herkes için zor zamanlar. Atletico Madrid olarak üzerimize düşeni yaptık ve desteğimizi verdik.Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maçta sezonu kapatan Tayyip Talha, kart cezalısı Amir ve sakatlığı bulunan Cenk forma giyemeyecek. Şenol Güneş, Redmond'u Cenk yerine sol kanada geçirecek. Tecrübeli hoca,Diğer seçenek ise Gedson ve Salih'in yan yana oynaması ve Maxim'i 10 numara olarak sahaya sürülmesi. Şenol Güneş'in, Necip Uysallı denge futboluna daha yakın bulunduğu ifade edildi.