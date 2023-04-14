Gönülleri fethettiler

Beşiktaş’ın, deprem bölgelerinde yapacağı okullar için düzenlenen dostluk maçından 10 milyon TL gelir elde edildi. A.Madrid’in dayanışma örneği göstermesi de takdir topladı
Beşiktaş ile Atletico Madrid önceki gün Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaştı. Liglerin oynandığı dönemdeorganize edilmesiyle daha anlamlı olmasınısağlayan mücadele için İspanya'danzorlu yolculuk sonrası Türkiye'ye gelenAtletico Madrid'in teknik ekibi ve futbolcularıherkesin takdirini kazandı. İspanyollar maçın ardından alkışlarla uğurlandı.
29 BİN ADET BİLET SATILDI
Dünyaca ünlü yıldızların sahaya çıktığı yardım maçında 29 bin bilet satılırken, ayrıca yayın ve maç günü sponsorluk gelirleriyle birlikte toplam 10 milyon TL gibi bir gelirinelde edildiği kaydedildi. Bu rakam, doğrudan Beşiktaş'ın yürüttüğü "Bırakmam SeniTürkiyem" projesiyle birlikte deprem bölgesinde okul yapımında kullanılacak.
NE DEDILER?
Antoine Griezmann: Çok sayıda insanın hayatı olumsuz etkilendi. Yanlarında olduğumuzu göstermek, onlara neşe vermek istedik. Bu maçı oynadığım için gurur duyuyorum.
Axel Witsel: Uzakta da olsa bunun ne kadar zor olduğunu, ne kadar büyük bir facia olduğunu biliyoruz. Sonuç önemli değildi. Önemli olan bu faciadan zarar gören insanlara yardım etmekti.
Rodrigo De Paul: Herkes için zor zamanlar. Atletico Madrid olarak üzerimize düşeni yaptık ve desteğimizi verdik.
REDMOND'A YENİ GÖREV! Beşiktaş'ın Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı maçta sezonu kapatan Tayyip Talha, kart cezalısı Amir ve sakatlığı bulunan Cenk forma giyemeyecek. Şenol Güneş, Redmond'u Cenk yerine sol kanada geçirecek. Tecrübeli hoca, Necip'i ön libero olarakoynatmayı, Gedson ile Salih Uçan'a ise merkezde birlikte görev vermeyiplanlıyor. Diğer seçenek ise Gedson ve Salih'in yan yana oynaması ve Maxim'i 10 numara olarak sahaya sürülmesi. Şenol Güneş'in, Necip Uysallı denge futboluna daha yakın bulunduğu ifade edildi.