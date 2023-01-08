Güneş: “Weghorst bizim önemli bir oyuncu. Gol sevincinden haberim yok, ayrılığı düşünüyorsa kulüple görüşmeli. Ben gitmesini istemem”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçla ilgili "Futbolcularım savaştı ama oyunda eksiklerimiz var" derken transferlerle ilgili şu mesajları verdi: "Weghorst önemli bir oyuncu. Gol sevincindeki hareketini görmedim, bilmiyorum. Kimin gideceği ya da kalacağıyla ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum. Ozan Tufan transferiçok konuşuluyor. Sosyal medyadaçok itirazlar var. TıpkıBurak Yılmaz sürecininaynı yaşanıyor. Ozan'la görüşmem olmadı. Beğendiğim bir oyuncu. Türk olarak avantajı var. Ekonomik avantajı nedir bilmiyorum. Mevki olarakdefansta oyuncu düşünüyorum.Hiçbir oyuncuya kefilolmak doğru değil."