Gitmesini istemem!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçla ilgili "Futbolcularım savaştı ama oyunda eksiklerimiz var" derken transferlerle ilgili şu mesajları verdi:Gol sevincindeki hareketini görmedim, bilmiyorum. Kimin gideceği ya da kalacağıyla ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum.Ozan'la görüşmem olmadı. Beğendiğim bir oyuncu. Türk olarak avantajı var. Ekonomik avantajı nedir bilmiyorum.