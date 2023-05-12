Gözler Riva’da

FF'nin bugün Kulüpler Birliği ile yapacağı toplantının ardından yeni sezondaki yabancı sayısını açıklaması bekleniyor.konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunmuştu. Ancak Süper Lig ekipleri formül üzerinde uzlaşma sağlayamadı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün yapılacak toplantıdabaşkanlarla paylaşacak.Radikal bir karar şart: Sahada 5, toplam 10!futbolun yeniden kendine gelip, altyapıdan daha çok oyuncunun A Takıma monte edilmesi için yabancı sayısınınolması gerektiğini düşünüyorum. Benimki çok radikal bir düşünce!ama bir devrim yapmak gerekiyorsa, 5 yıl boyuncu Türk futbolu böyle bir formülle yoluna devam etmeli. Kulüpler sürekli ekonomik krizden bahsederken,olmuşken bu konuya kulüplerin destek olması gerek. Böyle bir karar çıkarsa kimse,demesin. Zaten Avrupa'da halimiz ortada.