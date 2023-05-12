Gözler Riva’da

Futboldaki yeni yabancı sayısı bugün yapılacak toplantı sonrası belli olacak
TFF'nin bugün Kulüpler Birliği ile yapacağı toplantının ardından yeni sezondaki yabancı sayısını açıklaması bekleniyor. Daha önce hem başkanlarhem de teknik direktörlerlebir araya gelen TFFÇalışma Heyeti, konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunmuştu. Ancak Süper Lig ekipleri formül üzerinde uzlaşma sağlayamadı. Fenerbahçe 8+3'ündevam etmesini isterkenGalatasaray hem sahadahem de transferde sınırsızyabancı istemişti.Beşiktaş ise genel olarakyabancının serbestbırakılmasındanyana. Trabzonsporgörüş belirtmezken,Anadolu ekiplerindende farklı formüller gelmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bugün yapılacak toplantıda düşündükleri 4senaryoyu başkanlarla paylaşacak. SABAH Spor'unaldığı bilgiye göre, TFFsahada 11 yabancıolmasınasoğukbakıyor.
BİR GÖRÜŞ
MURAT ÖZBOSTAN
Radikal bir karar şart: Sahada 5, toplam 10! Türkiye'de futbolun yeniden kendine gelip, altyapıdan daha çok oyuncunun A Takıma monte edilmesi için yabancı sayısının sahada 5, kadrodaise 10 olması gerektiğini düşünüyorum. Benimki çok radikal bir düşünce! Tabii ki olmasınıbeklemiyorum ama bir devrim yapmak gerekiyorsa, 5 yıl boyuncu Türk futbolu böyle bir formülle yoluna devam etmeli. Kulüpler sürekli ekonomik krizden bahsederken, sadece4 büyüklerin toplam borcu 22milyar TL olmuşken bu konuya kulüplerin destek olması gerek. Böyle bir karar çıkarsa kimse, 'Uluslararası kulvarlardabaşarılı olamayız' demesin. Zaten Avrupa'da halimiz ortada.