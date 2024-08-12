Güçlü ve derin kadromuz var

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, galibiyetle başlamanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Sonuçtan mutlu olduğunu belirten Hollandalı hoca şu ifadeleri kullandı: "Zor maçtı, doğru anda golü bulduk.Ama biz kendi takımımıza bakalım. Daha iyisini yapabiliriz. 2 maçta da gol yemedik, bunlar pozitif detaylar ama geliştirmemiz gereken şeyler var. Çok fazla oyunun içinde değildik. Yapmamamız gereken pas hataları yaptık. Bazen maçın ne getirdiğini görmek lazım. Daha stabil olmasını isterdim ama kompakt devam ettik. İyi savunma yaptık ve geride kontrollü kaldık. Oyuncu değişikliklerini yapan benim. Güçlü ve derin bir kadromuz var. Gerektiği zaman Muçi'yi de kullanacağız.