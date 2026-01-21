Güle güle Rafa

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

RAFA SİLVA konusunda 3 aydır sessiz sedasız bir köşede durumu bekleyen ve tecrübeli ismin Beşiktaş'tan bonservisini almasını ümit eden Benfica'nın hayalleri suya düştü. Aldıkları peş peşe kötü sonuçlardan sonra bir an önce transfer yapmak isteyen Benfica, sonunda ortaya çıktı ve Mario Branco İstanbul'a geldi. Portekiz ekibinde sportif direktör olarak görev yapan Branco, dün İstanbul'da Beşiktaşlı yetkililerle yaptığı görüşmede 7 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağladı. Ödeme detaylarının tamamlanmasıyla birlikte Branco, Lizbon'a döndü. Rafa Silva da birkaç gün içerisinde İstanbul'dan ayrılacak.