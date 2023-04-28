Güneş, Buruk’a şans tanımıyor!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş teknik direktörlük kariyerinde 23'üncü, sarı-kırmızılı takımın çalıştırıcısıderbide görev yapacak. Siyahbeyazlılar, deneyimli hocasının yönetiminde daha önce Galatasaray'a 10 kez konuk oldu. Bu derbilerin 5'ini kazanan Beşiktaş, 2'inde berabere kalırken 3'ünü kaybetti. Sarı-kırmızılılarda sezon başında göreve getirilen Buruk, teknik adamlık kariyerindeki 2 derbisinden galibiyetle çıkmayı başardı. İlk yarıdaki maçtaİki teknik adam, daha önce 8 kez birbirlerine rakip oldu.