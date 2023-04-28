Güneş, Buruk’a şans tanımıyor!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş teknik direktörlük kariyerinde 23'üncü, sarı-kırmızılı takımın çalıştırıcısı Okan Buruk ise 3'üncükez derbide görev yapacak. Siyahbeyazlılar, deneyimli hocasının yönetiminde daha önce Galatasaray'a 10 kez konuk oldu. Bu derbilerin 5'ini kazanan Beşiktaş, 2'inde berabere kalırken 3'ünü kaybetti. Sarı-kırmızılılarda sezon başında göreve getirilen Buruk, teknik adamlık kariyerindeki 2 derbisinden galibiyetle çıkmayı başardı. İlk yarıdaki maçta sahasında Beşiktaş'ı 2-1devirirken deplasmanda karşılaştığıFenerbahçe'yi 3-0 yendi. İki teknik adam, daha önce 8 kez birbirlerine rakip oldu. Güneş'intakımları, 6'sında kazananolurken 1'indenBuruk'un ekipleri sahadanmutlu ayrıldı.Bir müsabaka eşitliklesona erdi.