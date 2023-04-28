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Giriş Tarihi: 28.4.2023

Güneş, Buruk’a şans tanımıyor!

Güneş, Buruk’a şans tanımıyor!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş teknik direktörlük kariyerinde 23'üncü, sarı-kırmızılı takımın çalıştırıcısı Okan Buruk ise 3'üncü kez derbide görev yapacak. Siyahbeyazlılar, deneyimli hocasının yönetiminde daha önce Galatasaray'a 10 kez konuk oldu. Bu derbilerin 5'ini kazanan Beşiktaş, 2'inde berabere kalırken 3'ünü kaybetti. Sarı-kırmızılılarda sezon başında göreve getirilen Buruk, teknik adamlık kariyerindeki 2 derbisinden galibiyetle çıkmayı başardı. İlk yarıdaki maçta sahasında Beşiktaş'ı 2-1 devirirken deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. İki teknik adam, daha önce 8 kez birbirlerine rakip oldu. Güneş'in takımları, 6'sında kazanan olurken 1'inden Buruk'un ekipleri sahadan mutlu ayrıldı. Bir müsabaka eşitlikle sona erdi.

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Güneş, Buruk’a şans tanımıyor!
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