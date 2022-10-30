Güneş enerjisi!

İki maç aradan sonra kazanan Kartal, G.Saray derbisi öncesinde moral bulduŞENOL Güneş bir önceki Beşiktaş serüvenine 5-2'lik Mersin İdman Yurdu galibiyeti ile başlamış, Cenk Tosun hat-trick yapmıştı. Deneyimli hoca, siyahbeyazlı takımdaki ikinci döneminde de 5-2'lik sonuç elde etti. Cenk de iki gol attı. Ayrıca Weghorst'un ağları bulan vuruşunda pası veren isim olan tecrübeli forvet, forma giydiği son iki maçta takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Bu arada Cenk, Süper Lig'de kullandığı son 10 penaltıyı da kaçırmadı.Kendisine sorulan "Beşiktaş'a güneş doğdu mu?" sorusuna "Evet, doğdu" cevabını veren Cenk Tosun, "Bu maçı iyi analiz edeceğiz. Çünkü yine hatalarımız vardı. Pozisyon verdik, bunları gidereceğiz. Hocamıza teşekkür ediyorum, bana şans verdi. Uzun süre sonra ilk 11'de oynadım. Yoruldum ama güzel bir yorgunluk bu" dedi.Beşiktaş'taki ikinci döneminde çıktığı ilk maçında Ümraniyespor'u yenen Şenol Güneş, tarihe geçti. 70 yaşındaki çalıştırıcı, Fatih Terim'i (50) geride bırakarak Süper Lig tarihinde en fazla takımı mağlup eden teknik direktör oldu (51).Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın, Dünya Kupası arasına kadar oynayamayacağını söyledi. Tecrübeli hoca, "Tedavisi sürecek. Araya kadar kesin bizimle olamaz. Üç maçın üçünde de olmayacak" dedi.WOUT Weghorst, iyi performans gösterip, 5 gol attıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Daha fazla da olabilirdi. Ancak 2 de gol yedik. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bunları düzeltip, önümüzdeki maça hazırlanacağız. Etrafımda Cenk Tosun gibi kaliteli oyuncular olmasını severim.Böyle devam etmek, hatta daha da iyi olmak istiyoruz" diye konuştu.kaleciyi iki kez mağlup eden Wout Weghorst, Beşiktaş'ın en skorer oyuncusu durumunda. Hollandalı yıldız hem golde (6) hem de asistte (4) zirvede yer alıp, skora en fazla katkı yapan (10) siyah-beyazlı futbolcu oldu.