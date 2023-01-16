Güneş Kartal’ı ısıtıyor

Konyaspor'u deplasmanda son dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek şampiyonluk yarışına tutunan Beşiktaş'ta, Şenol Güneş de farkını hissettirmeye başladı.Teknik direktör Şenol Güneş ise 6 haftalık lig performansının son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Kartal, İsmael ile Karagümrük, Sivasspor ve Ankaragücü karşısında elde ettiği peş peşe 3 galibiyetin ardından çıktığı 6 karşılaşmada sadece 1 kez kazandı.Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk müsabakasında Ümraniyespor'u 5-2 gibi farklı bir skorla yenen Beşiktaş, sonraki 2 haftada Galatasaray ve Gaziantep FK karşısında puan kayıpları yaşasa da daha sonra oynadığı karşılaşmalarda