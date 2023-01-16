Güneş Kartal’ı ısıtıyor

Teknik direktör Valerien İsmael’in son 6 haftasında sadece bir kez kazanabilen Beşiktaş, Şenol Güneş’in ilk 6 haftasında ise 4 galibiyet elde ederek şampiyonluk yarışına tutundu
Konyaspor'u deplasmanda son dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek şampiyonluk yarışına tutunan Beşiktaş'ta, Şenol Güneş de farkını hissettirmeye başladı. Sezona Valerien İsmael yönetimindebaşlayan siyah-beyazlı takım, Fransızçalıştırıcının görev yaptığı 11 haftadasadece bir kez üst üste 3 galibiyet almıştı. Teknik direktör Şenol Güneş ise 6 haftalık lig performansının son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Kartal, İsmael ile Karagümrük, Sivasspor ve Ankaragücü karşısında elde ettiği peş peşe 3 galibiyetin ardından çıktığı 6 karşılaşmada sadece 1 kez kazandı. Bu kötü performans Fransız hocanın sonuoldu.
YENIDEN KAZANMAYI HATIRLADI
Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk müsabakasında Ümraniyespor'u 5-2 gibi farklı bir skorla yenen Beşiktaş, sonraki 2 haftada Galatasaray ve Gaziantep FK karşısında puan kayıpları yaşasa da daha sonra oynadığı karşılaşmalarda AdanaDemirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor'umağlup ederek 9 maç sonra art arda 3galibiyet elde etti.