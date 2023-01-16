Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Güneş Kartal’ı ısıtıyor
Giriş Tarihi: 16.1.2023

Güneş Kartal’ı ısıtıyor

Güneş Kartal’ı ısıtıyor

Teknik direktör Valerien İsmael’in son 6 haftasında sadece bir kez kazanabilen Beşiktaş, Şenol Güneş’in ilk 6 haftasında ise 4 galibiyet elde ederek şampiyonluk yarışına tutundu

Konyaspor'u deplasmanda son dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek şampiyonluk yarışına tutunan Beşiktaş'ta, Şenol Güneş de farkını hissettirmeye başladı. Sezona Valerien İsmael yönetiminde başlayan siyah-beyazlı takım, Fransız çalıştırıcının görev yaptığı 11 haftada sadece bir kez üst üste 3 galibiyet almıştı. Teknik direktör Şenol Güneş ise 6 haftalık lig performansının son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Kartal, İsmael ile Karagümrük, Sivasspor ve Ankaragücü karşısında elde ettiği peş peşe 3 galibiyetin ardından çıktığı 6 karşılaşmada sadece 1 kez kazandı. Bu kötü performans Fransız hocanın sonu oldu.

YENIDEN KAZANMAYI HATIRLADI
Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk müsabakasında Ümraniyespor'u 5-2 gibi farklı bir skorla yenen Beşiktaş, sonraki 2 haftada Galatasaray ve Gaziantep FK karşısında puan kayıpları yaşasa da daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Konyaspor'u mağlup ederek 9 maç sonra art arda 3 galibiyet elde etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan sonra Ali Babacan da 6'lı masaya rest çekti: Her parti kendi yoluna...
SON DAKİKA! Haluk Bayraktar Baykar'ı heden alan iftiralarda o noktaya dikkat çekti: Peş peşe gelen bu saldırılar...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 6'lı masanın 'kriz' vaatlerine gönderme: Böyle memleket mi idare edilir?
İzmir'de Kılıçdaroğlu'na protesto: İşçilerle korumalar arasında arbede
Kutlu ana
6'lı masaya bir aday daha çıktı: Benim de CV'me bakılsın...
İki haftalığına geldi ‘Demirbaş’ oldu
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Güneş Kartal’ı ısıtıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA