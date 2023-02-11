Güneş’in Borini ısrarı

Beşiktaş'ta kanat takviyesi için çalışmalar sürüyor. Kartal, Fabio Borini görüşmelerinde Karagümrük ile anlaşmaya varamamıştı.Bu gelişmenin ardından Şenol Güneş'in Borini isteğini tekrarladığı belirtildi. Kartal'ın oyuncu için rakamı 1 milyon 250 Euro'ya çıkacağı öğrenildi.Kanat arayışlarını yurtdışında da devam ettiren Beşiktaş, Moussa Djenepo için Southamptan'a son olarak 4 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satışından pay teklifinde bulundu. Söz konusu rakamın 4 eşit taksit halinde ödenmesi şartı da İngiliz kulübüne iletildi.