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Giriş Tarihi: 11.2.2023

Güneş’in Borini ısrarı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Güneş’in Borini ısrarı

İtalyan yıldız için yaptığı öneri kabul edilmeyen Beşiktaş, deneyimli hocanın ısrarı üzerine yeni bir teklifle Karagümrük’ün kapısını çalmaya hazırlanıyor

Beşiktaş'ta kanat takviyesi için çalışmalar sürüyor. Kartal, Fabio Borini görüşmelerinde Karagümrük ile anlaşmaya varamamıştı. Beşiktaş'ın 1 milyon Euro önerisine karşın kırmızı-siyahlılar ayrıca N'Koudou'yu da istemiş ancak Kamerunlu oyuncu gitmek istemeyince transfer gerçekleşmemişti. Bu gelişmenin ardından Şenol Güneş'in Borini isteğini tekrarladığı belirtildi. Kartal'ın oyuncu için rakamı 1 milyon 250 Euro'ya çıkacağı öğrenildi.

Djenepo için 4 milyon Euro
Kanat arayışlarını yurtdışında da devam ettiren Beşiktaş, Moussa Djenepo için Southamptan'a son olarak 4 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satışından pay teklifinde bulundu. Söz konusu rakamın 4 eşit taksit halinde ödenmesi şartı da İngiliz kulübüne iletildi.

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Güneş’in Borini ısrarı
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