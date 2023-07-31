Güneş’in önceliği Pereyra

Savunmaya Amartey, ön liberoya Onana, hücuma da Emrecan Bulut ve Ante Rebic takviyeleri yapan Beşiktaş, merkez orta saha transferine odaklandı.Teknik direktör Şenol Güneş'in, bu üç isimden Pereyra'ya öncelik verilmesini istediği öğrenildi. Beşiktaş, son olarak Udinese forması giyen ve şu an boşta olan 32 yaşındaki Arjantinli üzerinde yoğunlaşırken oyuncunun menajerinin bugün İstanbul'la gelerek yönetimle görüşeceği belirtildi.