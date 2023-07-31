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Giriş Tarihi: 31.7.2023

Güneş’in önceliği Pereyra

Güneş’in önceliği Pereyra

Merkez orta saha transferinde 3 farklı isimle ilgilenen Beşiktaş, deneyimli çalıştırıcının isteği üzerine Arjantinli yıldızda karar kıldı. Oyuncunun menajeri, siyah-beyazlı yönetimle masaya oturmak için bugün İstanbul’a geliyor

Savunmaya Amartey, ön liberoya Onana, hücuma da Emrecan Bulut ve Ante Rebic takviyeleri yapan Beşiktaş, merkez orta saha transferine odaklandı. Siyah-beyazlı yönetimin listesinde Roberto Pereyra, Alex Oxlade- Chamberlain ve Davy Klaassen bulunuyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in, bu üç isimden Pereyra'ya öncelik verilmesini istediği öğrenildi. Beşiktaş, son olarak Udinese forması giyen ve şu an boşta olan 32 yaşındaki Arjantinli üzerinde yoğunlaşırken oyuncunun menajerinin bugün İstanbul'la gelerek yönetimle görüşeceği belirtildi. Kartal'ın 2+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 2.1 milyon Euro önerdiği Pereyra'ya Torino'nun da 1.3 milyon Euro teklif ettiği kaydedildi

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Güneş’in önceliği Pereyra
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