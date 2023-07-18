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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Güneş’in yeri ayrı

Güneş’in yeri ayrı

Siyah-beyazlı takımda Şenol Güneş göreve geldikten sonra kaleye geçen Mert Günok “O benim babam gibi. Eğitici ve öğretici bir hoca. İnşallah beraber kupa kaldırmak nasip olur” diye konuştu

Beşiktaş'ta Valerien İsmael döneminde kenarda unutulan ancak Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle formasına kavuşan Mert Günok, önemli açıklamalar yaptı. Kendini çok formda hissettiğini vurgulayan 34 yaşındaki file bekçisi "Şenol Hoca'nın yeri bende her zaman farklı. Futbol hayatımdan sonra da böyle kalacak. Eğitici ve öğretici bir hocamız var. İnşallah beraber kupa kaldırmak da nasip olur" dedi. Günok şunları söyledi: "Bir önceki sezon Giresunspor maçında yaşadığım sakatlık en dibi gördüğüm andı. O günü yaşadıktan sonra kendi içimde 'Bunun daha kötüsünü göremem' dedim. Çok ağır bir sakatlık yaşadım. Zor bir durumdu. 'Buradan çıkış da zirve olmalı' dedim. Beşiktaş kariyerimde zirveyi görmedim çünkü hâlâ bir şampiyonluk yaşamadım. Umarım bu sene şampiyonluk kazanırız."

MEHMET TOPAL'I YAKALARIM!
Başakşehir ve Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadığını hatırlatan başarılı eldiven, "Bir şampiyonluk daha olursa Mehmet Topal'la beraber üç takımda şampiyonluk gören oyunculardan biri de ben olacağım. Beşiktaş serüvenimde en iyi dönemimi daha geçirmediğimi düşünüyorum. Bu sene inşallah kupalar kazanırız" diye konuştu.

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Güneş’in yeri ayrı
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