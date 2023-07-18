Güneş’in yeri ayrı

Beşiktaş'ta Valerien İsmael döneminde kenarda unutulan ancak Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle formasına kavuşan Mert Günok, önemli açıklamalar yaptı. Kendini çok formda hissettiğini vurgulayan 34 yaşındaki file bekçisi "Şenol Hoca'nın yeri bende her zaman farklı. Futbol hayatımdan sonra da böyle kalacak.İnşallah beraber kupa kaldırmak da nasip olur" dedi. Günok şunları söyledi: "Bir önceki sezon Giresunspor maçında yaşadığım sakatlık en dibi gördüğüm andı.Çok ağır bir sakatlık yaşadım. Zor bir durumdu.Umarım bu sene şampiyonluk kazanırız."Başakşehir ve Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadığını hatırlatan başarılı eldiven, "Bir şampiyonluk daha olursa Mehmet Topal'la beraber üç takımda şampiyonluk gören oyunculardan biri de ben olacağım. Beşiktaş serüvenimde en iyi dönemimi daha geçirmediğimi düşünüyorum. Bu sene inşallah kupalar kazanırız" diye konuştu.