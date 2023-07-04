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Giriş Tarihi: 4.7.2023

Güneş’ten acil transfer mesajı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Güneş’ten acil transfer mesajı

TFF ile aramızda niye düşmanlık olsun! Kimseye haksızlık olmasın. Hatay ve Gaziantep, Riva'da idman yapıyor. Geçen sene de yaparlardı Stoper mutlaka almalıyız. Defansif bir orta saha, hücumda açık ve forvet arayışı var. Duruma göre sol bek bakacağız, en acil olanı sağ stoper!

Oyun hızımız artmalı. Futbolumuzdan herkes keyif almalı. Oyun, iyi oyuncuyla oynanır. Siz ne kadar usta terzi olursanız olun ancak kaliteli kumaştan iyi elbise çıkar

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün ekibiyle birlikte basının karşısına çıkarak yeni sezona dair açıklamalarda bulundu. Takımdaki eksik bölgelerden transfer çalışmalarına kadar birçok konuya değinen tecrübeli çalıştırıcı, TFF'ye de mesaj gönderdi. "Bu sezon adaletli, ahlaklı, iyi niyetli olacağız. Siz de göreceksiniz bunu" diyerek sözlerine başlayan 71 yaşındaki teknik adam şunları anlattı:
OYUN hızımız ve tempomuz kesinlikle artmalı. Zaman zaman tribünde de olur, sahada da olur. Öfkeyi ve kötülüğü istemiyoruz. Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yenmeye çalışacağız.
ÖNÜMÜZDE Konferans Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası var. Takım olarak 3 kulvarda da en iyisini yapmaya çalışacağız. Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur. Hatalarımız bize yol gösterecektir ancak yarışmalarda böyle bir hakkımız yok. 27 Temmuz'daki maç itibarıyla, her turu geçmeyi hedefliyoruz.



PLANLAR ERKEN YAPILMALI!

BEYAZ sayfayı açalım ama silgiyi bitirmeyelim. Silgi biterse, iş biter.
TRANSFER dönemi bu kadar uzun olmamalı. Hatta bana göre lig başlayınca bitmesi lazım. Transfer dönemi uzayınca, yönetimler de haklı olarak kendi açılarından bakıyor. Bir oyuncuyu daha ucuza nasıl alırız? Ama sen sıkıştırırsan, daha önceden bunun için hazırlık yapılabilir.
STOPER mutlaka almak durumundayız. Defansif bir orta saha da gerekiyor. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Bir de duruma göre sol bek bakacağız. En acil olanı sağ stoper.
BU haftayı böyle geçireceğiz. 9 Temmuz'da Avusturya'ya gidiyoruz, 21 Temmuz'a kadar oradayız. 3 hazırlık maçı yapıp döneceğiz. 27 Temmuz'da Konferans Ligi'nde ilk maçımızı oynayacağız.
FUTBOL, iyi oyuncuyla oynanır. Ancak iyi kumaştan iyi elbise yapılır. Siz ne kadar iyi terzi olursanız olun fark etmez.



SAİSS VAZGEÇİLECEK BİR OYUNCU DEĞİLBİR

SAISS, benim için bir denge oyuncusu. Vazgeçilecek bir isim değil. 1 sene daha sözleşmesi var. O yüzden ben onu 'var' diye kabul ediyorum. Bunu yönetime de kendime de söyledim. 'Gitmek istiyor' dediler, başka şeyler de ilave ettiler. Sevme meselesi var diyorlar. Bu iş bana göre sevme meselesi değil. Sözleşmesi var burada. Oyuncu 'gideceğim' dediğinde gidiyorsa, o zaman bütün oyuncular gider. Bizde şampiyon olsun, öyle gitsin.

TFF'NİN BİZE NE ZARARI OLABİLİR!

FEDERASYONLA bizim aramızda niye düşmanlık olsun? Biz Beşiktaş olarak işimizi iyi yaparsak; TFF'nin bize ne zararı olabilir? Haksızlık kimseye olmasın. Bu sene takımlar nerede idman yapıyor? Hatay ve Gaziantep FK, Riva'da idman yapıyor. Geçen sene de yaparlardı. Bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz? Sistemin çökmemesi için bir şey söylemeye çalışıyoruz, kötü bir şey söylemiyoruz ki. Allah korusun bir yakınımızı kaybedince, acımızı yaşıyoruz. Hayat sona mı eriyor? Hayatımızla ilgili karar alıyoruz. Benim de annem ve babam öldü. Yöneticilerin görevi karar almaktır.

HALİL DERVİŞOĞLU'NU İSTİYORUM

HALİL Dervişoğlu transferini istiyoruz. Türk olduğu için tercih ediyoruz. Ekonomik koşullar uygunsa, çıkış yapmak isteyen bir oyuncu olduğu için olumlu olacağını düşünüyorum.
ÖN taraf için Gedson, Amir ve Salih'ten farklı oyuncu istiyorum. Sadece 10 numara oynayacak oyuncu istemiyorum, gerektiğinde sol açık, gerektiğinde ise 8 numara oynayabilmeli.

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Güneş’ten acil transfer mesajı
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