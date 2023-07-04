Güneş’ten acil transfer mesajı

Oyun hızımız artmalı. Futbolumuzdan herkes keyif almalı. Oyun, iyi oyuncuyla oynanır. Siz ne kadar usta terzi olursanız olun ancak kaliteli kumaştan iyi elbise çıkarBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün ekibiyle birlikte basının karşısına çıkarak yeni sezona dair açıklamalarda bulundu."Bu sezon adaletli, ahlaklı, iyi niyetli olacağız. Siz de göreceksiniz bunu" diyerek sözlerine başlayan 71 yaşındaki teknik adam şunları anlattı:hızımız ve tempomuz kesinlikle artmalı. Zaman zaman tribünde de olur, sahada da olur.Konferans Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası var. Takım olarak 3 kulvarda da en iyisini yapmaya çalışacağız.Hatalarımız bize yol gösterecektir ancak yarışmalarda böyle bir hakkımız yok.sayfayı açalım ama silgiyi bitirmeyelim.dönemi bu kadar uzun olmamalı. Hatta bana göre lig başlayınca bitmesi lazım.Bir oyuncuyu daha ucuza nasıl alırız? Ama sen sıkıştırırsan, daha önceden bunun için hazırlık yapılabilir.mutlaka almak durumundayız. Defansif bir orta saha da gerekiyor. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var.haftayı böyle geçireceğiz. 9 Temmuz'da Avusturya'ya gidiyoruz, 21 Temmuz'a kadar oradayız.iyi oyuncuyla oynanır. Ancak iyi kumaştan iyi elbise yapılır. Siz ne kadar iyi terzi olursanız olun fark etmez.benim için bir denge oyuncusu. Vazgeçilecek bir isim değil. 1 sene daha sözleşmesi var. O yüzden ben onu 'var' diye kabul ediyorum.Sevme meselesi var diyorlar. Bu iş bana göre sevme meselesi değil. Sözleşmesi var burada. Oyuncu 'gideceğim' dediğinde gidiyorsa, o zaman bütün oyuncular gider. Bizde şampiyon olsun, öyle gitsin.FEDERASYONLA bizim aramızda niye düşmanlık olsun? Biz Beşiktaş olarak işimizi iyi yaparsak; TFF'nin bize ne zararı olabilir? Haksızlık kimseye olmasın. Bu sene takımlar nerede idman yapıyor? Hatay ve Gaziantep FK, Riva'da idman yapıyor. Geçen sene de yaparlardı. Bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz? Sistemin çökmemesi için bir şey söylemeye çalışıyoruz, kötü bir şey söylemiyoruz ki. Allah korusun bir yakınımızı kaybedince, acımızı yaşıyoruz. Hayat sona mı eriyor? Hayatımızla ilgili karar alıyoruz. Benim de annem ve babam öldü. Yöneticilerin görevi karar almaktır.Dervişoğlu transferini istiyoruz. Türk olduğu için tercih ediyoruz. Ekonomik koşullar uygunsa, çıkış yapmak isteyen bir oyuncu olduğu için olumlu olacağını düşünüyorum.taraf için Gedson, Amir ve Salih'ten farklı oyuncu istiyorum. Sadece 10 numara oynayacak oyuncu istemiyorum, gerektiğinde sol açık, gerektiğinde ise 8 numara oynayabilmeli.