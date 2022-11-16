Güneş’ten fizik ödevi!

Beşiktaş'ta Dünya Kupası arasına girilmesiyle birlikte takıma 9 gün izin verilirken, teknik direktör Şenol Güneş, yardımcıları Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren Şafak ile oyuncuları sıkı takibe alacak.Uzun tatilin fiziksel olarak zaten yetersiz olan takıma olumsuz etki etmemesi adına bir program hazırlandı.Hazırlanan çalışma sisteminde Rosier, Josef, Masuaku başta olmak üzere sakatlık süreçleri yaşayan oyuncuların geri dönüşlerini hızlandırmak amaçlı sağlık ekibinden de tavsiye alındı. Dele Alli, Redmond, Welinton ve Umut'un programı ise fizik-kondisyonu yukarı çekecek şekilde ayarlandı.