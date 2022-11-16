Güneş’ten fizik ödevi!

Bu dönemde takımının fiziksel olarak daha da geri gitmesini istemeyen teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına tatilde uygulamaları için kişiye özel program verdi
Beşiktaş'ta Dünya Kupası arasına girilmesiyle birlikte takıma 9 gün izin verilirken, teknik direktör Şenol Güneş, yardımcıları Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren Şafak ile oyuncuları sıkı takibe alacak. Aileleriyle vakitgeçirmeleri, dinlenip kafalarınıtoparlamaları için öğrencilerineizin veren tecrübeli çalıştırıcı,bu arada kimsenin boş durmasınıistemiyor. Uzun tatilin fiziksel olarak zaten yetersiz olan takıma olumsuz etki etmemesi adına bir program hazırlandı. Dünya Kupası'na gidenWeghorst, N'Koudou,Saiss ve Atiba ile birliktemilli takımlarıylahazırlık maçına çıkacakisimler hariçdiğer tüm oyuncularafiziksel durumunagöre ayrıayrı liste düzenlendi.
LAZİO İLE HAZIRLIK MAÇI
Hazırlanan çalışma sisteminde Rosier, Josef, Masuaku başta olmak üzere sakatlık süreçleri yaşayan oyuncuların geri dönüşlerini hızlandırmak amaçlı sağlık ekibinden de tavsiye alındı. Dele Alli, Redmond, Welinton ve Umut'un programı ise fizik-kondisyonu yukarı çekecek şekilde ayarlandı. Bu arada 5-18 Aralık tarihleriarasında Antalya'dakamp yapacak olan Beşiktaş'ınLazio ile hazırlıkmaçı oynayacağı öğrenildi.