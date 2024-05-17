Güney Kore’nin favorisi Güneş

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasındaki Şenol Güneş'in, Güney Kore Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi. MK Sports'a konuşan federasyon yetkilisi, Şenol Güneş ile yapılan görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve 71 yaşındaki ismin göreve sıcak baktığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcının, favori olduğunu söyleyen Koreli kurmaylar,Kore'nin teknik direktörlüğünü üstlenmek içindiye konuştu.