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Giriş Tarihi: 17.5.2024

Güney Kore’nin favorisi Güneş

Güney Kore’nin favorisi Güneş
Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasındaki Şenol Güneş'in, Güney Kore Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi. MK Sports'a konuşan federasyon yetkilisi, Şenol Güneş ile yapılan görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve 71 yaşındaki ismin göreve sıcak baktığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcının, favori olduğunu söyleyen Koreli kurmaylar, "Kore Futbol Federasyonu, Güneş'i birinci önceliğine aldı. Kore'nin teknik direktörlüğünü üstlenmek için güçlü iradeye sahip. görüşmeler yakında sonuçlanır" diye konuştu.
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Güney Kore’nin favorisi Güneş
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