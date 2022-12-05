Günün sorusu

Daha büyük sorunlara yol açarsınızKurulu bir denge unsurudur ve Beşiktaş'ın en üst makamıdır. Benim bakış açımla, divan başkanı ve yönetiminin daha ılıman, toparlayıcı ve düzgün bir üslupla konuları ele alması gerekir. Herhangi bir sorun varsa bunu başkan ve yönetimiyle bireysel diyaloglarla çözmelidir.Beşiktaş'ın içerisinde bir çatışma varmış görüntüsü bence hoş olmadı. Bu konuda daha duyarlı olması gerekirken daha üst makam gibi görünen divan kurulundan bu tür bir açıklama Beşiktaş'ta bundan sonra farklı çatışmalar ortaya çıkartabilir ki, bu arzu edilen bir durum olmaz.Bundan dolayı herkesin daha dikkatli olması gerekiyor.Seçim filminin tanıtım fragmanı gibison iki Divan Kurulu toplantısı, gerek katılımcıların çeşitliliği, gerekse konuşma dilinin sertliği açısından alışılagelmiş temayüllerinin dışındaydı. Bu tablonun başlıca nedeni camia içinde başlayan seçim kulisleri.Bu konuyu Ahmet Nur Çebi'ye de sordum. Sayın Çebi, ismi geçen kişilerin aday olmasına saygıyla bakacağını belirtmesine ve yapıcı yaklaşmasına rağmen bu sürecibulmuştu. Divanda üç figür öne çıktı; Çebi, Yamantürk ve Arat. Divanda yaşanılan süreç şahsen beni şaşırtmadı. Anlaşılıyor ki, adaylıklarını resmen açıklamasalar da divandaki görüntü 'ileride vizyona girecek seçim filminin tanıtım fragmanı' gibiydi. Ancak 30 yıldır Beşiktaş kongrelerini yakından takip eden bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim; Sürecin flu fotoğrafı biraz netleşmeye başlasa da