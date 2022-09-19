Günün sorusu: Beşiktaş’ta işler yolunda gitmiyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör değişimi yol yakınken yapılmalı mı?

çok başı. Beşiktaş iyi bir kadro oluşturdu, ligden kopmuş değil. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda teknik adam değişikliği mutlaka yapılmalı gibi görünmüyor. Fakat yönetimin bu tür durumlarda hocanın arkasında olduğunu çok daha güçlü mesajlarla vermesi gerekiyor.Bu tehlikeli bir durumdur. Oyuncuya mazeret oluşturursunuz. Kamuoyunda oluşan güvensizlik sürecinin getirdiği durumla bir karar alma noktası oluşacaksa bu da ciddi zaman kaybına yol açar. Valerien İsmael büyük takımlarda oynamış bir oyuncu ama şampiyon bir teknik direktör değil. Büyük takım felsefesini yönetmek kolay, büyük takım hedefleri içerisinde yürümek her zaman zordur.Bu kadar önemli bir kadro yatırımı yapıldığı bir noktada teknik adamı desteklemek ve güçlendirmek gerekiyor.Valerien İsmael'le anlaşmadan önce "Büyük takım çalıştırmamış, yüksek baskı ve strese aşina olmayan bir teknik adam risktir!" demiştim. İmza attıktan sonradiye yerinde, zamanında ve dahi kıvamında uyarılar yapmıştım. Ancak görünen o ki haftalar geçiyor, Beşiktaş hem saha dışından hem içeriden darbeler alıyor. Dışarıdan gelen hakem merkezli darbelere yönetim, bugün set olamasa da yarın çözebilir. Ama saha içi konusu ağırdır.Çok zor gözüküyor. Valerien İsmael'in hataları güven duvarını yıkmak üzere... Güvenin tam olmadığı yerde değil futbolcuyu, camiayı şampiyonluk yolunda kenetlemek çok zor. Hep istikrardan yana oldum ama analizlerim ve tecrübelerime göre İsmael'ingitmesi, kalmasından daha hayırlı gözüküyor.