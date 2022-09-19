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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Günün sorusu: Beşiktaş’ta işler yolunda gitmiyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör değişimi yol yakınken yapılmalı mı?

Günün sorusu: Beşiktaş’ta işler yolunda gitmiyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör değişimi yol yakınken yapılmalı mı?
ALİ GÜLTİKEN
Yönetim daha güçlü desteklemeli
Sezonun çok başı. Beşiktaş iyi bir kadro oluşturdu, ligden kopmuş değil. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda teknik adam değişikliği mutlaka yapılmalı gibi görünmüyor. Fakat yönetimin bu tür durumlarda hocanın arkasında olduğunu çok daha güçlü mesajlarla vermesi gerekiyor. Teknik adamı tartışılır ve güvensiz hale getirdiğinizde takımdaki oyuncuyu da kaybedersiniz. Bu tehlikeli bir durumdur. Oyuncuya mazeret oluşturursunuz. Kamuoyunda oluşan güvensizlik sürecinin getirdiği durumla bir karar alma noktası oluşacaksa bu da ciddi zaman kaybına yol açar. Valerien İsmael büyük takımlarda oynamış bir oyuncu ama şampiyon bir teknik direktör değil. Büyük takım felsefesini yönetmek kolay, büyük takım hedefleri içerisinde yürümek her zaman zordur. Hedef sıkıntıya girdiğinde, her teknik adam kariyeri ne olursa olsun tartışılır. Bu kadar önemli bir kadro yatırımı yapıldığı bir noktada teknik adamı desteklemek ve güçlendirmek gerekiyor.

FATİH DOĞAN
Gitmesi kalmasından hayırlı
Beşiktaş, Valerien İsmael'le anlaşmadan önce "Büyük takım çalıştırmamış, yüksek baskı ve strese aşina olmayan bir teknik adam risktir!" demiştim. İmza attıktan sonra "3'lü değil 4'lü savunma", "Topu rakibe verme değil kontrol ederek pres", "Uzun top ile önde baskı değil tam saha pres" diye yerinde, zamanında ve dahi kıvamında uyarılar yapmıştım. Ancak görünen o ki haftalar geçiyor, Beşiktaş hem saha dışından hem içeriden darbeler alıyor. Dışarıdan gelen hakem merkezli darbelere yönetim, bugün set olamasa da yarın çözebilir. Ama saha içi konusu ağırdır. Beşiktaş futbol takımı İsmael'le bu kadar sarsıntıyı, güvensizliği kaldırabilir mi? Çok zor gözüküyor. Valerien İsmael'in hataları güven duvarını yıkmak üzere... Güvenin tam olmadığı yerde değil futbolcuyu, camiayı şampiyonluk yolunda kenetlemek çok zor. Hep istikrardan yana oldum ama analizlerim ve tecrübelerime göre İsmael'in "bu arada" gitmesi, kalmasından daha hayırlı gözüküyor.

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Günün sorusu: Beşiktaş’ta işler yolunda gitmiyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör değişimi yol yakınken yapılmalı mı?
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