Hainler, çocukların hayallerini bile çaldılar

Beşiktaş’ın özel davetlisi olarak stada gelen 17 şehit çocuğu erteleme kararı sonrasında büyük üzüntü yaşadı. Yönetim, misafirlerine stat turu yaptırarak moral verdi
İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından tüm Türkiye yasa boğulurken Beşiktaş- Antalya maçı da ileri bir tarihe ertelendi. Stat çevresinegelen 20 bin futbolsever, güvenlikgüçlerinin bilgi vermesininardından evlerinin yolunu tuttu vetaraftarlar tezahüratlarlaterörü lanetledi. Hain saldırı spora da engel olurken, Beşiktaş Kulübü'nün maça davet ettiği şehit çocuklarının da karşılaşmayı izleme hayali suya düştü. Ankara'dan gelen 17 şehit çocuğu ve yakınları, hayalleri olan Beşiktaş'ın maçını yerinde takip edecekti ancak gerçeğe dönüşmedi. Patlamadan dolayı maçın iptal edilmesi nedeniyle çocuklara Futbol A.Ş. yöneticisi Kemal Erdoğan stadyumu gezdirdi. Sahaya ayakbasan minikler, soyunma odalarını,tribünleri gezdi ve kendilerinebu şekilde moral verildi.
BİLETLER GEÇERLİ
Siyah-beyazlı kulüpten Antalyaspor maçına yönelik açıklama yapıldı. Buna göre ileri tarihte oynanacak karşılaşmada mevcut bilet sahiplerinin hakları aynı şekilde devam edecek ve aldıkları biletlerle maça giriş yapılacak.