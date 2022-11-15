Hainler, çocukların hayallerini bile çaldılar

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından tüm Türkiye yasa boğulurken Beşiktaş- Antalya maçı da ileri bir tarihe ertelendi.Hain saldırı spora da engel olurken, Beşiktaş Kulübü'nün maça davet ettiği şehit çocuklarının da karşılaşmayı izleme hayali suya düştü. Ankara'dan gelen 17 şehit çocuğu ve yakınları, hayalleri olan Beşiktaş'ın maçını yerinde takip edecekti ancak gerçeğe dönüşmedi. Patlamadan dolayı maçın iptal edilmesi nedeniyle çocuklara Futbol A.Ş. yöneticisi Kemal Erdoğan stadyumu gezdirdi.Siyah-beyazlı kulüpten Antalyaspor maçına yönelik açıklama yapıldı. Buna göre ileri tarihte oynanacak karşılaşmada mevcut bilet sahiplerinin hakları aynı şekilde devam edecek ve aldıkları biletlerle maça giriş yapılacak.