‘Hak ettim ama İsmael bana şans vermedi’

Beşiktaş'tateknik direktör Valerien İsmael döneminde tercih edilmeyen ve Şenol Güneş ile kendini bulan Cenk Tosun, A Milli Takım'ın İskoçya ve Çekya maçlarının kadrosuna dahil edildi. Dün Ay-Yıldızlı ekibin kampında açıklama yapan 31 yaşındaki forvet, itirafta da bulundu. Cenk, "Sakatlıklardan sonra çok çalıştım.Şenol Güneş gelince bana o güveni verdi. Ben de elimden geleni yaptım" dedi. Tosun Paşa, Güneş ile son iki maçta 3 gol, 1 asist kaydetti.TFF'nin Beşiktaş-Antalya maçının ertelenmesi sırasında kulüplerle görüşmesinde maçın ertesi gün oynanma düşüncesi de vardı. Ancak Dünya Kupası arasının başlayacak olması ve iki takımdan da turnuvaya gidecek oyuncuların bulunması nedeniyle bu gündem masadan kalktı. Son görüşmelerle birlikte ortak kararla karşılaşma Dünya Kupası sonrasına ertelendi.