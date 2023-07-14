Halil’den soğudum

Yeni sezon hazırlıklarınıBeşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, dün basınla sohbet toplantısı yaptı. Tecrübeli hoca takımla ilgili merak edilen her şeye tek tek cevap verdi.mümkünse az olsun ama işimize yarıyorsa alacağız.o tip, Amartey'i hem stoper hem ön liberoya düşündük. İkisinden biri tercih edildiği zaman Amartey'i tercih ettik.alsaydık çok başka şey konuşacaktık. Lyanco'yu alabilirsen alacaksın, transfer böyle bir şey.Lyanco, Onana, Ortega veya başka oyuncular hepsine bakıyorsun ama garantisi yok.Amir, Salih, Gedson var. Amir, Salih ve Gedson'a defansif yönü iyi olan bir oyuncu ekleyelim dedik. Amartey olabilir.tipinde bir oyuncu bulmak zor.dönük Gedson ve Salih'in yanına birini, 2'li veya 4'lü orta sahada santrfora yakın gole giden bir oyuncu düşünüyoruz.gelseydi bir tane oyuncu ile gençlerden tamamlarsın ama şimdi Redmond yok, Ghezzal henüz toparlayamadı. Cenk de sakat olunca bir Muleka kalıyor., kulübüne Beşiktaş ismini kullanıp pazarlık yaparsa olmaz. Güvenim sarsılırsa, herkese soğuk bakarım.Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Dele Alli, eski İngiliz futbolcu Gary Neville'e verdiği röportajda bilinmeyenlerini gözyaşları ile anlattı: "6 yaşında tacize uğradım. 7 yaşında sigara içmeye, 8 yaşında uyuşturucu satmaya başladım. Uyku hapı bağımlılığı ve ruhsal sorunlar sebebiyle 6 haftalık bir rehabilitasyon tedavisi gördüm. Mutlu görünüyordum ama içimde savaşı hep kaybediyordum."orta saha transferi için Udinese ile sözleşmesi biten Roberto Pereyra'ya teklifini yükseltti.Pazarlıkların devam ettiği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. River Plate ile profesyonel olan Arjantinli yıldız, Udinese, Juventus ve Watford formaları da giydi.Beşiktaş'ın dönüp dönmeyeceği konusunda hâlâ haber beklediği Redmond için şu ifadeleri kullandı:Bizden gittiği anda gitti diye düşünüyorum. Başka kulüple pazarlık yapmıştır diye düşünüyorum. 'Ben haber vereceğim' diyor.1 veriyorsam 500 veririm.Bunu anlatamadıktan sonra çok zor. Kulübün 1 lirasını hesaplıyoruz kendimize göre."defansta en güvenilir en yetenekli oyuncu. 'Ayağım ağrıdı 1-2 gün dinleneyim' dedi. Anlaştığı takım varsa gitsin oynasın ama kulüp mağdur olmasın.gidebilecek bir oyuncu, bunu biliyor. Ama özveriyle çalışıyor.'ın maç performansını yakalaması lazım. İdmanlarda zorluyor, yoruyor.'ın çalışmasından bir sıkıntımız yok. Ayrılmak isteyen herkes gidebilir, bu kovmak değil. Sen gidersen ben başka oyuncu alacağım.'a 3 mevkide oynama alışkanlığını vermeye çalışıyorum. Tek mevkiide olunca mahkum oluyorlar.