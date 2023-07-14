Halil’den soğudum

Amartey transferinin yanı sıra, gelecekler ve gidecekler konusunda detaylı analiz yapan tecrübeli hoca, Halil Dervişoğlu’nu, “Beşiktaş’ı kullanıp kulübü ile pazarlık yaptı. Güvenim sarsıldı ve soğudum” diyerek eleştirdi
Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'nınGrassau kentindesürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, dün basınla sohbet toplantısı yaptı. Tecrübeli hoca takımla ilgili merak edilen her şeye tek tek cevap verdi. İşte öne çıkanlar: Afrikalı futbolcu mümkünse az olsun ama işimize yarıyorsa alacağız. Djiku o tip, Amartey'i hem stoper hem ön liberoya düşündük. İkisinden biri tercih edildiği zaman Amartey'i tercih ettik. Lyanco'yu alsaydık çok başka şey konuşacaktık. Lyanco'yu alabilirsen alacaksın, transfer böyle bir şey. Daniel Amartey'inekonomik tarafı da olumlu.
JOSEF GİBİ BİRİNİ BULMAK ÇOK ZOR Amartey, Lyanco, Onana, Ortega veya başka oyuncular hepsine bakıyorsun ama garantisi yok. Orta sahada Amir, Salih, Gedson var. Amir, Salih ve Gedson'a defansif yönü iyi olan bir oyuncu ekleyelim dedik. Amartey olabilir. Josef tipinde bir oyuncu bulmak zor. Hücuma dönük Gedson ve Salih'in yanına birini, 2'li veya 4'lü orta sahada santrfora yakın gole giden bir oyuncu düşünüyoruz. Redmond gelseydi bir tane oyuncu ile gençlerden tamamlarsın ama şimdi Redmond yok, Ghezzal henüz toparlayamadı. Cenk de sakat olunca bir Muleka kalıyor. HalilDervişoğlu, kulübüne Beşiktaş ismini kullanıp pazarlık yaparsa olmaz. Güvenim sarsılırsa, herkese soğuk bakarım.
DELE ALLI'DEN AĞLATAN RÖPORTAJ
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Dele Alli, eski İngiliz futbolcu Gary Neville'e verdiği röportajda bilinmeyenlerini gözyaşları ile anlattı: "6 yaşında tacize uğradım. 7 yaşında sigara içmeye, 8 yaşında uyuşturucu satmaya başladım. Uyku hapı bağımlılığı ve ruhsal sorunlar sebebiyle 6 haftalık bir rehabilitasyon tedavisi gördüm. Mutlu görünüyordum ama içimde savaşı hep kaybediyordum."
ORTA SAHA İÇİN ROTA ARJANTİNLİ PEREYRA Beşiktaş orta saha transferi için Udinese ile sözleşmesi biten Roberto Pereyra'ya teklifini yükseltti. Yönetim, bonservisi elindebulunan 32 yaşındakiArjantinli orta sahaya2+1 yıllık için 2 milyon Euroücret önerdi. Pazarlıkların devam ettiği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi. River Plate ile profesyonel olan Arjantinli yıldız, Udinese, Juventus ve Watford formaları da giydi.
REDMOND'A ESKİSİ GİBİ DAVRANMAM Güneş, Beşiktaş'ın dönüp dönmeyeceği konusunda hâlâ haber beklediği Redmond için şu ifadeleri kullandı: "Redmond, 'bana hiçbirhoca güven vermedi' dedi. Eee ben güvenverdim. Gelmezse hiçbir şey demem. Bizden gittiği anda gitti diye düşünüyorum. Başka kulüple pazarlık yapmıştır diye düşünüyorum. 'Ben haber vereceğim' diyor. Geldiği zamanda bu sefer eskisi gibi değer vermeyeceğim. 1 veriyorsam 500 veririm. Redmond'ın yokluğundaBeşiktaş yok muydu? Her oyuncudeğerli ama kulüp hepsinden önemli. Bunu anlatamadıktan sonra çok zor. Kulübün 1 lirasını hesaplıyoruz kendimize göre."
KENDİNE KULÜP BULAN GİDEBİLİR! Roman Saiss; defansta en güvenilir en yetenekli oyuncu. 'Ayağım ağrıdı 1-2 gün dinleneyim' dedi. Anlaştığı takım varsa gitsin oynasın ama kulüp mağdur olmasın. Montero gidebilecek bir oyuncu, bunu biliyor. Ama özveriyle çalışıyor. Ghezzal'ın maç performansını yakalaması lazım. İdmanlarda zorluyor, yoruyor. Aboubakar'ın çalışmasından bir sıkıntımız yok. Ayrılmak isteyen herkes gidebilir, bu kovmak değil. Sen gidersen ben başka oyuncu alacağım. Semih ve Berkay'a 3 mevkide oynama alışkanlığını vermeye çalışıyorum. Tek mevkiide olunca mahkum oluyorlar.