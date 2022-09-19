Hamleler can yakıyor

Teknik direktör Valerien İsmael, İstanbulspor maçında cezası nedeniyle kulübede değil, tribündeydi. Ancak oyuna müdahale konusunda yapılan hatalar dünkü mücadelede de devam etti. Corendon Alanyaspor karşısında 3-0'dan 3-3 beraberliğe razı olan siyahbeyazlı ekip, İstanbulspor maçında da iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.İstanbulspor karşısında ise en büyük eleştiri; Tayyip Talha'nın baş dönmesi yaşaması nedeniyle kulübeye çekilmesiyle birlikte yerine Welinton'ın tercih edilmesi oldu. Teknik heyet, Sambacı'yı takıma monte edebilmek adına Rosier'i de kenara alıp, Tayfur Bingöl'ü sahaya sürdü. 3 yerli kuralı böylece şekillendi.Ayrıca ilk yarıda frikikten gol atan N'Koudou'nun da ikinci 45'te olmaması tepki çeken bir başka konu oldu.BU sezon 7 hafta geride kalırken Beşiktaş'ın yedek kulübesinden oyuna giren futbolcular sonuca olumlu etki etmekte zorluk yaşıyor.Kartal Kayra'nın bu asisti dışında Beşiktaş'ın başka bir skor katkısı aldığı yedek oyuncu bulunmuyor.