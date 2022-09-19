Hamleler can yakıyor

Valerien İsmael ve ekibi, özellikle oyuncu değişiklikleri nedeniyle hedefte. Son karşılaşmada Welinton’ı oyuna sokma adına Valentin Rosier’in kenara çekilmesi büyük tepki topladı
Teknik direktör Valerien İsmael, İstanbulspor maçında cezası nedeniyle kulübede değil, tribündeydi. Ancak oyuna müdahale konusunda yapılan hatalar dünkü mücadelede de devam etti. Corendon Alanyaspor karşısında 3-0'dan 3-3 beraberliğe razı olan siyahbeyazlı ekip, İstanbulspor maçında da iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Alanya'da 10 kişikaldıktan sonra takımın en iyiüç oyuncusunu kulübeye çekip,yedekten gelenlerle birlikte savunmayagömülen siyah-beyazlılar, azdaha sahadanyenik ayrılıyordu.
NECİP UYSAL VE EMRECAN ALTERNATİFLERİ DÜŞÜNÜLMEDİ
İstanbulspor karşısında ise en büyük eleştiri; Tayyip Talha'nın baş dönmesi yaşaması nedeniyle kulübeye çekilmesiyle birlikte yerine Welinton'ın tercih edilmesi oldu. Teknik heyet, Sambacı'yı takıma monte edebilmek adına Rosier'i de kenara alıp, Tayfur Bingöl'ü sahaya sürdü. 3 yerli kuralı böylece şekillendi. Oysa bu haftaya kadar11'de tercih edilen Necip Uysal ya da 2 milyon Euro'yaalınan Emrecan Uzunhan oyuna sokulsaydı, ValentinRosier'in de çıkmasına gerek kalmayacaktı. Ayrıca ilk yarıda frikikten gol atan N'Koudou'nun da ikinci 45'te olmaması tepki çeken bir başka konu oldu.
TEK KATKI YAPAN KİRALIK GÖNDERİLDİ
BU sezon 7 hafta geride kalırken Beşiktaş'ın yedek kulübesinden oyuna giren futbolcular sonuca olumlu etki etmekte zorluk yaşıyor. Siyah-beyazlılardabu haftaya kadar yapılan değişiklikler arasındasadece şu an Ümraniyespor'da kiralık oynayanKartal Kayra Yılmaz, skora katkı sağladı.Genç oyuncu, Karagümrük maçındasonradan takıma dahil olup gol pasıvermişti. Kartal Kayra'nın bu asisti dışında Beşiktaş'ın başka bir skor katkısı aldığı yedek oyuncu bulunmuyor.