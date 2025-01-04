Hasretim aynı kaderim aynı!

UZATMALARIN ADAMI

BU sezon Beşiktaş'ın en skorer isimlerinden birisi olan Ernest Muçi, tabelayı 7 kez değiştirdi. Ağları 5 defa sarsıp 2 asist yapan Arnavut oyuncu, 4 golünü ve asistlerini +45 ve +90'daki uzatma anlarında kaydetti. Diğer golünü 76. dakikada buldu.



BEŞİKTAŞ'IN İLK İSABETLİ ŞUTU 45+3'TE GOL OLDU

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında da hücumda etkisiz kaldı. Siyah-beyazlı ekip ilk isabetli şutunu Muçi ile 45+3'te buldu. Arnavut futbolcu, bu pozisyonda topu ağlarla buluşturup, Kara Kartal'ın beraberlik golünü kaydetti. Beşiktaş, 90 dakika boyunca 9 şut denemesinde bulunurken, bunların sadece 2'sinde isabet sağladı. İkinci isabet Semih Kılıçsoy'dan geldi. Buna karşılık ev sahibi Çaykur Rizespor, mücadeleyi 16'da 5 şut isabetiyle tamamladı.



TARAFTAR İSYANDA

Tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan Beşiktaş, Rize karşısında da beklentilerin çok gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı futbolseverler, sosyal medyada sergilenen futbola büyük tepki gösterdi. Yapılan yorumlarda birkaç isim haricinde tüm takımın gönderilmesi gerektiği dile getirilirken kadronun yetersizliğine vurgu yapıldı. Eleştirilerden en çok nasibini alan isimlerin başında Immobile, Rafa Silva ve Al Musrati geldi.





'NORMAL DEĞİL'

Beşiktaş'ta sonradan oyuna giren Ndour, puan kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Fransız futbolcu, "Beşiktaş için bu durumlar normal değil. Kafaları kaldıracağız, daha çok çalışarak kötü gidişi buradan döndüreceğiz" dedi. Muçi ise, "Mutlu değiliz. Her zaman galibiyeti düşünüyoruz ancak daha fazlasını sahaya vermemiz gerekiyor. Biraz da şansın yanımızda olmasına ihtiyacımız var" diye konuştu.



SVENSSON CEZALI

BEŞİKTAŞ'TA dördüncü sarı kartını gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü. Norveçli sağ bek, siyah-beyazlı ekibin önümüzdeki hafta Bodrum FK ile evinde oynayacağı maçta takımdaki yerini alamayacak.



OKTA: ZOR BİR SÜREÇ

BEŞIKTAŞ Teknik Sorumlusu Halim Okta, "Takımdaki fiziksel eksiklik bu maçta da ortaya çıktı. Geçen sezon başından bu yana yapılan idmanlar bunun nedeni olabilir. Zor bir süreçten geçiyoruz" dedi.