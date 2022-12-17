Hava bulutlu Güneş açacak

Beşiktaş'ın Antalya'daki 12 günlük kamp süreci sona erdi. SABAHSPOR'un ilk günden son güne kadar takip ettiği siyah-beyazlıların hazırlık sürecini mercek altına aldık. İşte öne çıkanlar:
Metot değişti, güç arttı
Şenol Güneş, Doç. Dr. Utku Alemdaroğlu'nu kondisyoner olarak yanına alırken antrenman metotlarında da tempoda da değişim başladı. Oyuncuların kondisyonunuartırmaya odaklanan teknikheyet, güç kazanmalarına yönelikçalışmalar yaptırdı.
Sakatlık büyük sorun
Beşiktaş'ın Antalya kampında en can sıkıcı konuların başında sakatlık ve grip geliyordu. Oğuzhan Akgün omzundan ciddi bir şekilde sakatlanırken, Emrecan Uzunhan'ın burnunda kırık oluştu. Son oynananGiresunspor maçında ise TayyipTalha Sanuç'un kaşı açıldı. Kamp sürecinde Cenk Tosun, Valentin Rosier, Jackson Muleka ve Berkay Vardar da hastalık nedeniyle antrenman kaçıran isimler oldu. Arthur Masuakuda bir karşılaşmada ağrılarınedeniyle görev almadı.
Planları ile şaşırttı
Kariyerinde 4-2-3-1 ve 4-3-3 sistemlerini kullanan Şenol Güneş, Antalya'da eldeki oyuncu grubuna en uygun sistemi bulmaya çalıştı. Tecrübeli teknik adam ilk hazırlık maçına 3'lü savunma ile çıkıpherkesi şaşırtsa da sonraki ikikarşılaşmada 4'lüye dönüş yaptı.
Akıllar savunmada kaldı
Siyah-beyazılar, Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu 1-0 ve Giresunspor'u ise 5-3'lük skorlarla mağlup etti. Teknik ekip, hücumdaki performanstan memnun ancak savunma için aynı şeyler düşünülmüyor. 3 karşılaşmada da rakiplerine çok fazla fırsat veren Beşiktaş'ta şansınıiyi değerlendirenden çok fırsatıtepen oyuncu bulunuyor.
Redmond kendine geldi
Sağ bekte Tayfur Bingöl ile stoperde Welinton kampta hocalarına olumlu sinyal veren oyuncular arasında yer aldı. Gedson Fernandes ise çalışkanlığı, temposu ve son maçtaki hücum performansıyla dikkat çekti. Kampın en öne çıkan oyuncularından biri ise Nathan Redmond oldu. İngiliz futbolcu,kanatta ve yardımcı forvetrolünde hocasının istekleriniyerine getirdi. Cenk Tosun da kalitesinin değişmeyeceğini ve takım için önemini bir kez daha gösterdi.