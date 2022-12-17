Hava bulutlu Güneş açacak

Antalya'daki 12 günlük kamp süreci sona erdi.ilk günden son güne kadar takip ettiği siyah-beyazlıların hazırlık sürecini mercek altına aldık. İşte öne çıkanlar:Güneş, Doç. Dr. Utku Alemdaroğlu'nu kondisyoner olarak yanına alırken antrenman metotlarında da tempoda da değişim başladı.Antalya kampında en can sıkıcı konuların başında sakatlık ve grip geliyordu. Oğuzhan Akgün omzundan ciddi bir şekilde sakatlanırken, Emrecan Uzunhan'ın burnunda kırık oluştu.Kamp sürecinde Cenk Tosun, Valentin Rosier, Jackson Muleka ve Berkay Vardar da hastalık nedeniyle antrenman kaçıran isimler oldu.4-2-3-1 ve 4-3-3 sistemlerini kullanan Şenol Güneş, Antalya'da eldeki oyuncu grubunabulmaya çalıştı. Tecrübeli teknik adam ilk hazırlık maçınaCharleroi'yi, Westerlo'yuve Giresunspor'u iseskorlarla mağlup etti. Teknik ekip, hücumdaki performanstan memnun ancak savunma için aynı şeyler düşünülmüyor. 3 karşılaşmada da rakiplerine çok fazla fırsat verenbekte Tayfur Bingöl ile stoperde Welinton kampta hocalarına olumlu sinyal veren oyuncular arasında yer aldı. Gedson Fernandes ise çalışkanlığı, temposu ve son maçtaki hücum performansıyla dikkat çekti. Kampın en öne çıkan oyuncularından biri ise Nathan Redmond oldu.Cenk Tosun da kalitesinin değişmeyeceğini ve takım için önemini bir kez daha gösterdi.